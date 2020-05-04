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Астрофизики определили, какие галактики пригодны для разумной жизни

  • 4.05.2020, 8:58
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Астрофизики определили, какие галактики пригодны для разумной жизни

Предыдущие исследования оказались неточными.

Ученые из Университета Арканзаса заявили, что гигантские эллиптические галактики не приспособлены для разумной жизни. Своей статьей они опровергают исследование 2015 года, где утверждалось, что именно в этих галактиках шансов на существование жизни больше всего, пишет «Нож».

В новом исследовании ученые придерживались принципа Коперника (или принципа заурядности), который гласит: если нет доказательств обратного, то объект или какое-либо свойство объекта нужно считать типичным для своего класса. Это значит, что Земля не может занимать во Вселенной какое-то особенное место, пока не будут найдены достаточно весомые аргументы, чтобы это опровергнуть.

Если следовать этому принципу, то самым вероятным местом для разумных существ будут спиральные галактики по типу Млечного Пути, говорит Дэниел Уитмир, профессор астрофизики и ведущий автор нового исследования.

«У публикации 2015 года серьезная проблема с принципом заурядности. Такие проблемы возникают каждый раз, когда вы заявляете, что выделяетесь, что ваш случай нетипичен».

Предыдущее исследования основывалось на том, что в эллиптических галактиках больше звезд и, соответственно, планет, а также низкие показатели потенциально смертоносных сверхновых. Уитмир пишет, что несмотря на это, в таких галактиках мог быть запредельный уровень радиации на ранних стадиях развития, который просто уничтожил все потенциально обитаемые места.


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