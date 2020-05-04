Главный тренер БАТЭ: Лучше бы людей на трибунах не было 4 4.05.2020, 9:10

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ФОТО: FCBATE.BY

Кирилл Альшевский высказал поддержку врачам и призвал футбольных болельщиков оставаться дома.

После матча телеканал «Беларусь 5» поинтересовался у главного тренера борисовчан Кирилла Альшевского мнением о запланированном на 24 мая финале Кубка Беларуси, где БАТЭ сразится за трофей с брестским «Динамо». Ответ оказался недвусмысленным, пишет «Салiдарнасць».

— Нам нужно играть, раз поставлена такая задача. При этом хочу сказать, что когда смотришь на тех людей, которые сейчас несут вахту, на медиков, обслуживающий персонал в больницах, то становится не до футбола. Будут люди на трибунах в финале, не будут — об этом уже не задумываешься. Лучше бы их не было. Чтобы потом не было проблем у врачей, которые все делают для нас, — «крамольно» высказался Альшевский.