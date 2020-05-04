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Ученые рассказали об аномальной паталогии при коронавирусе

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  • 4.05.2020, 9:25
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Ученые рассказали об аномальной паталогии при коронавирусе

Она приводит к образованию микротромбов в легких.

Глава Ирландского центра сосудистой биологии в Дублине профессор Джейм О'Доннел заявил, что ученым удалось найти аномальную патологию, свойственную всем, кто заразился коронавирусом.

Об этом говорится в журнале Eurekalert, пишет «Известия».

Так, в статье говорится о том, что у всех пациентов, у которых болезнь протекает в тяжелой форме, наблюдается аномальное свертывание крови. Это приводит к возникновению микротромбов в легких.

Ученые обнаружили сотни тромбов по всему легкому у зараженных, хотя при других заболеваниях подобных аномалий не наблюдается.

"Наши новые результаты показывают, что Covid-19 связан с уникальным типом расстройства свертывания крови, который в основном сосредоточен в легких и который, несомненно, способствует высокому уровню смертности, наблюдаемому у пациентов с Covid-19", - сказал О'Доннел.

Именно это, утверждает он, является причиной низкого уровня кислорода в организме больного. На данный момент проводятся исследования, смогут ли различные методы разжижения крови снизить риск образования сгустков.


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