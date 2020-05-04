Окончательный уход хромой утки 1 Артемий Троицкий

4.05.2020, 9:32

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Артемий Троицкий

Приходит в голову несколько возможных причин.

Путин (само)устранился из текущей российской жизни, рейтинг его упал. А мог бы, теоретически, покрасоваться (что он очень любит) на фоне вируса, и рейтинг бы его вскочил.

Почему так? Приходит в голову несколько возможных причин.

1. «Путин, как обычно, терпеть не может показываться в контексте дурных новостей». Банальное объяснение, и здесь вряд ли работает: скрыться от проблемы, ответственности и общественности легко и приятно на пару дней, пока пожар горит и террористы лютуют, а тут не мгновения, а месяцы.

2. «Путин не знает, что делать». Это да, но никто толком не знает, что делать, и это ещё не повод наглухо забиваться в бункер. В других странах и другие начальники хоть с ошибками, но пытаются.

3. «Путин заболяся». Тоже да: смелостью нынешний президент РФ никогда не отличался, особенно в кризисных ситуациях. Однако: даже находясь за семью заборами и в трёх костюмах уточки Путин мог бы проявлять инициативу и активно руководить. Ни фига.

4. «Путин просто не может». Вот это, на мой взгляд, главная причина. Сдулся товарищ и расписался в своей де-факто недееспособности. Некоторые сетуют — «в трудную годину, когда нужна сильная рука…», а мне кажется, всё правильно, всё логично.

Понятно, что о судьбе всякого «малого и среднего» бизнеса Путин думает в последнюю очередь, о судьбе народа — в предпоследнюю. Но о собственной-то участи он наверняка думает денно и нощно, и тут становится непонятно. Почему «национальный лидер», хоть из какого подземелья, не отдаёт распоряжения вскрыть триллионные кубышки? Хрен с ним с народом и экономикой — но это же спасёт его самого! От того самого народа, разъярённого экономикой. Сказочным благодетелем зараз окажется и ещё год-полтора будет пожинать плоды народного умиления: «Фонд наш!». Но нет.

Понятно, что никто на самом верху не считает эти фондища залогом «народного благосостояния». Они изначально задумывались, умножались и принадлежали частным владельцам. Я предполагал, что этими деньгами распоряжается единолично Путин. Вероятно, я ошибался: это ОБЩАК. В котором президент РФ дольщик, возможно смотрящий, но не более того. И небольшому коллективу людей, которым общак принадлежит, предпочтительнее пожертвовать Путиным, нежели «заработанным непосильным трудом». В этом есть риск, но алчность сильнее.

Судьба президента, по большому счёту, мало кого волнует: великой народной любви он не схлопотал, незаменимым управленцем себя не зарекомендовал, а репутацию за границей подпортил капитально. Выползание из ужас-кризиса без содействия Запада невозможно, но пока Путин во главе — никакой помощи, даже поблажек в виде отмены санкций, не будет. Полагаю, что пайщики общака это прекрасно понимают. (Или я переоцениваю их аналитические способности?) Как будет обставлен — на задний двор или в ощип на суп — не знаю, не скребёт.

Артемий Троицкий, «Эхо Москвы»