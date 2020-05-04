Видеофакт: Как из белорусских больниц вывозят умерших от коронавируса 8 4.05.2020, 9:37

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Иллюстрационное фото

Это происходит в темное время суток.

Из учреждений здравоохранения Барановичей трупы умерших от коронавируса забирают в темное время суток. Видео снято возле городского роддома, пишет Telegram-канал "Баста!".

"Барановичи, роддом. Отделение заполнено больными с Covid-19. Так вывозят трупы", - сообщает подписчик.

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