Байден одержал победу на праймериз в Канзасе 4.05.2020, 9:45

Джо Байден

Голосование за кандидата в президенты США от демократов проводилось по почте.

Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом в президенты США от Демократической партии, одержал победу на первичных выборах (праймериз) в штате Канзас, набрав 76,9 процента голосов. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщили в пресс-службе партии, пишет "Немецкая волна".

Победа бывшего вице-президента США была ожидаема, после того как его основной соперник от демократов, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс 8 апреля объявил о приостановке своей кампании. Официально политик тогда не вышел из гонки - первичные выборы продолжаются с его участием, но без рекламных мероприятий. На итоговый съезд демократов, который должен будет назвать имя претендента на Белый дом, представители Сандерса тоже отправятся. Тем не менее сам сенатор от Вермонта уже 13 апреля заявил о поддержке Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США.

Праймериз проводились по почте

На праймериз имя Сандерса все еще значилось в списках, как и сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, а также члена Палаты представителей Конгресса США от штата Гавайи Тулси Габбард. По официальным данным, в Канзасе Сандерс набрал 23,1 процента голосов. Из-за пандемии коронавируса праймериз в Канзасе проводились по почте.

Байден проводит кампанию онлайн

В начале избирательной кампании Сандерс добился ряда успехов, однако впоследствии, особенно, в так называемый "супервторник" 3 марта потерпел серьезное поражение в соперничестве с Байденом. В результате у "демократического социалиста" фактически не осталось шансов заручиться на предстоящем съезде Демократической партии необходимым количеством голосов для номинации на пост президента.

Свою кампанию из-за пандемии бывший вице-президент США вынужден проводить преимущественно онлайн.

Чтобы стать кандидатом в президенты от демократов, претенденту необходимо было заручиться поддержкой 1 991 делегата. Национальный съезд Демократической партии, на котором должны назвать соперника действующего американского президента Дональда Трампа на выборах, перенесен с июля на середину августа из-за угрозы распространения нового коронавируса. Выборы президента США пройдут 3 ноября.