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Коронавирус распространяется по минским школам

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  • 4.05.2020, 9:51
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Коронавирус распространяется по минским школам

Новые случаи заражения, о которых сообщили родители учеников или учителя.

Telegram-канал "Баста!" публикует информацию от своих подписчиков о заражениях COVID-19 в минских школах:

"В школе есть подтвержденный случай коронавируса у 11-классника. Был в школе один день 20 апреля. Сообщаю не для паники, а для информации", - сообщила одна из классных руководительниц средней школы №139 в родительском чате в Вайбере.

"В средней школе №215 два начальных класса отправлены на карантин. Учителя этих классов уже в пятницу не вышли на работу. В школе всё скрывается, никакой информации никому не предоставляется. Дети питаются все вместе в одной столовой. Никакой дезинфекции не проводилось" – пишет читатель.

"В одном из 5-ых классов в средней школе №68 в Заводском районе Минска коронавирус подтвержден у ученика", - сообщает подписчик.

"У четырех учеников средней школы №61 подтвержден коронавирус", - пишет читатель со ссылкой на родительские чаты.

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