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Судно, которое могло достроить «Северный поток-2», вернулось в Россию

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  • 4.05.2020, 10:04
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Судно, которое могло достроить «Северный поток-2», вернулось в Россию

«Академик Черский» пришвартовался в Калининграде.

Судно "Академик Черский", которое Газпром планировал использовать для достройки трубопровода Северный поток-2, дошло до Калининграда и встал на якорь недалеко от города. Об этом пишет "КоммерсантЪ".

Отмечается, что порталы отслеживания судов локализовали местонахождение судна в Гданьском заливе.

По данным издания, "Академик Черский" покинул Находку 9 февраля. Судно дошло до Мозамбика, обогнуло Африку и прибыло к Канарским островам. Далее его маршрут был проложен до египетского Порт-Саида, куда оно должно было прийти 30 апреля. Однако "Академик Черский" не прошел Гибралтарский пролив, а направился на север Атлантики, взяв курс на Абердин в Великобритании.


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