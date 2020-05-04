Судно, которое могло достроить «Северный поток-2», вернулось в Россию 4 4.05.2020, 10:04

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«Академик Черский» пришвартовался в Калининграде.

Судно "Академик Черский", которое Газпром планировал использовать для достройки трубопровода Северный поток-2, дошло до Калининграда и встал на якорь недалеко от города. Об этом пишет "КоммерсантЪ".

Отмечается, что порталы отслеживания судов локализовали местонахождение судна в Гданьском заливе.

По данным издания, "Академик Черский" покинул Находку 9 февраля. Судно дошло до Мозамбика, обогнуло Африку и прибыло к Канарским островам. Далее его маршрут был проложен до египетского Порт-Саида, куда оно должно было прийти 30 апреля. Однако "Академик Черский" не прошел Гибралтарский пролив, а направился на север Атлантики, взяв курс на Абердин в Великобритании.