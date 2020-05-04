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Государство ставит опыты из серии «интересно, сколько вас выживет?»

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  • 4.05.2020, 10:17
  • 1,080
Государство ставит опыты из серии «интересно, сколько вас выживет?»
Фото: wikimapia.org

Госпитализация контактов первого уровня просто игнорируется.

Минчанка рассказала Telegram-каналу "Баста!", как пыталась вызвать "скорую" после повышения у температуры у мужа, который является контактом первого уровня. Он работает в Автобусном парке №5, в котором произошла вспышка коронавируса:

"В пятницу позвонила в поликлинику, спросила, что делать, если человек контакт первого уровня, - пишет она. - Мне объяснили порядок действий: с работы должны подать списки в санстанцию, а санстанция, в свою очередь, должна разослать по поликлиникам. Если человек из этого списка обратится за помощью, то приедет мобильная бригада взять мазок.

Похоже, в Автобусном парке №5 в Минске не в курсе всего этого, так как по прошествии нескольких дней после госпитализации заболевших организации здравоохранения об этом не в курсе.

В субботу у мужа, который работает в Автобусном парке №5 и является контактом первого уровня, поднялась температура до 38,5. Дозвониться в "скорую" было проблематично, просто не брали трубку. Посоветовали сбить температуру и обратиться в поликлинику, а вызывать только, если начнет задыхаться.

В воскресенье, естественно, в поликлинике никого нет.

Сегодня 37,5 и у меня. В доме дети. Что делать, не понимаем.

При этом еще два собригадника в больнице с пневмониями. "Скорая" их не забирала, просто сами приехали и попросили госпитализировать их. Еще одного после трех дней с температурой просто выписали.

Государство ставит опыты из серии "интересно, сколько вас выживет?"

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