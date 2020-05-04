Спикером Сената Казахстана избрали первого заместителя главы администрации Токаева 4.05.2020, 10:22

Ранее Токаев снял с этого поста дочь первого президента Даригу Назарбаеву.

Новым спикером Сената Казахстана был избран первый заместитель руководителя администрации президента страны Маулен Ашимбаев, сообщает Zakon.kz. За несколько часов до этого президент Касым-Жомарт Токаев своим указом назначил Ашимбаева депутатом Сената.

Позиция председателя верхней палаты парламента Казахстана освободилась после того, как Токаев 2 мая снял с этого поста дочь первого президента Даригу Назарбаеву. Избирком Казахстана 4 мая опубликовал постановление о прекращении ее депутатских полномочий.

На пост Ашимбаева Токаев назначил министра информации и общественного развития Даурена Абаева.