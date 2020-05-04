закрыть
4 мая 2020, понедельник, 10:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поделись с друзьями!
Рубрики

Спикером Сената Казахстана избрали первого заместителя главы администрации Токаева

  • 4.05.2020, 10:22
Спикером Сената Казахстана избрали первого заместителя главы администрации Токаева

Ранее Токаев снял с этого поста дочь первого президента Даригу Назарбаеву.

Новым спикером Сената Казахстана был избран первый заместитель руководителя администрации президента страны Маулен Ашимбаев, сообщает Zakon.kz. За несколько часов до этого президент Касым-Жомарт Токаев своим указом назначил Ашимбаева депутатом Сената.

Позиция председателя верхней палаты парламента Казахстана освободилась после того, как Токаев 2 мая снял с этого поста дочь первого президента Даригу Назарбаеву. Избирком Казахстана 4 мая опубликовал постановление о прекращении ее депутатских полномочий.

На пост Ашимбаева Токаев назначил министра информации и общественного развития Даурена Абаева.


популярное за неделю

Мнение

Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
После войны всегда бывает трибунал
После войны всегда бывает трибунал Ирина Халип
Роковой парад
Роковой парад Андрей Санников
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым Наталья Радина