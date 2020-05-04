закрыть
4 мая 2020, понедельник, 11:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поделись с друзьями!
Рубрики

Посол Украины в Германии предложил экс-канцлеру Шредеру пари по Крыму

  • 4.05.2020, 10:44
  • 1,209
Посол Украины в Германии предложил экс-канцлеру Шредеру пари по Крыму
Андрей Мельник

Герхард Шредер еще застанет возвращение аннексированного РФ Крыма Украине, считает украинский посол.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил пари бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шрёдеру по поводу дальнейшей судьбы аннексированного Россией Крыма. Полуостров еще при жизни 76-летнего немецкого политика "непременно вернется в лоно матери-Украины", заявил Мельник в воскресенье, 3 мая. "Это так же очевидно, как и то, что солнце встает на востоке и садится на западе", - добавил украинский посол.

Кроме того, Мельник раскритиковал призыв экс-канцлера отменить санкции Евросоюза в отношении России, введенные в ответ на аннексию Крыма и поддержку сепаратистов в Донбассе. Подобные высказывания являются "криком отчаяния топ-лоббиста Кремля", считает Мельник.

Шрёдер "в качестве председателя совета директоров "Роснефти" за 600 000 долларов США готов, потеряв стыд, призывать к снятию санкций с России, оправдывать кровавую войну в восточной Украине с 14 000 жертв и игнорировать российские преступления в Крыму", подчеркнул украинский посол. Ранее стало известно, что компания "Роснефть" предложила акционерам сохранить вознаграждение членам совета директоров на уровне 2019 года.

Экс-канцлер Германии в интервью немецкому изданию Tagesspiegel ранее назвал санкции ЕС в отношении России "бессмысленными". По мнению Шредера, на Кремль не удастся повлиять с помощью штрафных мер, и ни один российский президент не вернет Крым Украине.


популярное за неделю

Мнение

Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
После войны всегда бывает трибунал
После войны всегда бывает трибунал Ирина Халип
Роковой парад
Роковой парад Андрей Санников
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым Наталья Радина