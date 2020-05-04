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Британская пивоварня решила бесплатно раздавать пиво

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  • 4.05.2020, 10:47
Британская пивоварня решила бесплатно раздавать пиво

Компания варит пиво для розлива в пабах и барах, а они из-за карантина сейчас закрыты.

Небольшая пивоварня Alnwick в графстве Нортумберленд в Великобритании объявила, что раздаст свое пиво всем желающим. Об этом пишет BBC News, сообщает «Медуза».

Компания варит пиво для розлива в пабах и барах, а они из-за карантина сейчас закрыты. У такого пива небольшой срок хранения, всего несколько недель, поэтому, чтобы оно не пропало, пивоварня решила его просто раздать. Условий для получения пива всего два — прийти со своей тарой и пожертвовать любую сумму Национальной службе здравоохранения.

Как рассказал совладелец пивоварни Ян Робинсон, люди приходят за пивом с совершенно разной тарой — кто-то приезжает на машине с несколькими 20-литровыми канистрами, а кто-то просто приходит с бутылкой из-под кока-колы.


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