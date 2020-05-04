«Сказали в срочном порядке хоронить, чтобы до часу дня все закончить» 7 4.05.2020, 10:59

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Минчанка рассказала о смерти от коронавируса своей прабабушки.

Также собеседница Telegram-канала "Баста!" из Минска, у которой умерла прабабушка, рассказала, что COVID-19 заразилась ее двоюродная бабушка, работавшая в санатории.

"Сестра моей бабушки, Надя, работала в том самом санатории, куда приехала гражданка Российской Федерации и за восемнадцать дней успела перезаражать коронавирусом персонал и часть отдыхающих, - говорит она. - У россиянки взяли тест, и он оказался положительным, но персонал контактировавший с ней проверять не стали.

Сестра бабушки ухаживала за своей 84-летней мамой Женей, моей прабабушкой. Жила вместе с ней в Смолевичах. Ей пришлось вернуться туда. Так как она была контактом первого уровня, она скорее всего и заразила прабабушку.

Только где-то через неделю их обоих положили в больницу в Смолевичах. Там взяли тесты. Сначала сказали, что результат отрицательный, что на следующий день выпишут, но ночью прибежали и сообщили, что у прабабушки – положительный результат. Той же ночью прабабушку увезли в Воложин. Надю выписали, отправив на десятидневный карантин.

Прабабушка в Воложине лежала больше недели. По телефону говорили, что с ней все хорошо, что сама кушает, ходит, двигается, разговаривает и так далее. Но когда нам её вернули, у нее были пролежни, она была совсем худая, уже не разговаривала, не могла сама даже есть, тем более ходить. Было видно, что её кормили через капельницу.

Через несколько дней она умерла. Нам не дали никаких документов, о том, что с ней было, что делали. Ни эпикриза, ничего. Не сообщили, какой стоял диагноз, какое было лечение.

Ей четыре раза делали тесты, три первых были положительными, про четвертый нам вообще ничего не сказали. Дескать, пускай дома подыхает. Когда она умерла, Надя позвонила ночью в Смолевичи, в больницу, сообщила об этом. Ей сказали в срочном порядке хоронить, до часу дня чтобы уже все закончили. Позавчера похоронили".

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