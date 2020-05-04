Нефть дешевеет на фоне возможной торговой войны США и Китая 4.05.2020, 10:50

Подешевела нефть марки Brent.

В понедельник нефть дешевеет на данных о том, что США рассматривают возможность повышения пошлин на китайские товары в качестве одной из мер привлечения КНР к ответственности за несвоевременное информирование мировой общественности о появлении коронавирусной инфекции, пишет zn.ua.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures на утро понедельника торгуется в районе $ 25,97 за баррель, что на $ 0,47 (1,78%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу, 1 мая, июльские фьючерсы подешевели на $ 0,04 (0,15%), до $ 26,44 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизился в цене на $ 1,4 (7,08%) - до $ 18,38 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $ 19,78 за баррель, поднявшись на $ 0,94 (5%).

Президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала Fox News о том, что Китай, по его мнению, "совершил ошибку", пытаясь скрыть распространение коронавируса. Он отметил, что введение пошлин является "важным инструментом" в переговорах с КНР. До этого, 3 мая, разведки США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Канады обнародовали совместный доклад, в котором говорится об ответственности КНР за распространение коронавируса SARS-CoV-2.

20 апреля на мировых биржах стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI достигла отрицательных значений. Ситуация на бирже обусловлена переизбытком нефти на рынке, что связано с ростом добычи при низком спросе, и переполненности нефтехранилищ в США: их загрузка приближается к предельным показателям.

Хотя президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что цены на нефть не будут такими рекордно низкими очень долго. Падение стоимости фьючерсов он назвал "краткосрочным явлением" и спрогнозировал, что уже через месяц цена нефти американской марки WTI превысит 25 долларов за баррель.

Падение цен на нефть марки WTI ниже нуля – это биржевая игра, и не означает, что покупателям будут доплачивать. Но такое падение отражает основные тенденции рынка, в частности падение спроса более существенно, чем сокращение добычи нефти странами-участниками ОПЕК+.