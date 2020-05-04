Жители Литвы смогут выезжать за границу 4.05.2020, 11:10

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Благодаря карантину ситуация в стране улучшается.

С 16 марта из Литвы могли выехать только те, кто работает или живет за границей. С начала карантина до настоящего времени пограничники не дали выехать из страны больше чем 500 жителям, пишет delfi.lt.

Из Литвы можно выехать через КПП Бутинге-Руцава, Салочай–Гренстале и Смелине-Медуми.

В Беларусь можнопопасть через КПП Медининкай-Каменный Лог, Шальчининкай-Бенякони и Райгардас-Привалка.

Пограничники обращают внимание, что из-за действующих ограничений выехавшие в Беларусь смогут вернуться только через Польшу или Латвию. Вернувшиеся из-за границы жители Литвы по действующим правилам 14 дней должны будут провести в карантине.

Иностранцам въезд в Литву по-прежнему запрещен.

Исключение касается только перевозчиков, дипломатов и военных.

С 10 мая в Литве разрешат авиасообщение на маршрутах, которые одобрит правительство страны.