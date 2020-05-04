Первые майские торги: евро и доллар резко пошли вверх 4.05.2020, 11:11

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Европейская и американская валюты существенно растут.

Евро добавляет сразу 0,0585 пункта и торгуется на уровне 2,6846 белорусского рубля, а доллар + 0,0379 пункта — 2,4522 белорусского рубля, пишет naviny.by.

А вот российская валюта рухнула утром на 0,0818 пункта — 3,237 белорусского рубля за 100 российских.

Ранее сообщалось, что утром в понедельник, четвертого мая, мировые цены на «черное золото» сдают свои позиции.