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Беларусбанк приостановил выдачу кредитов на покупку жилья

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  • 4.05.2020, 11:22
Беларусбанк приостановил выдачу кредитов на покупку жилья

Ранее выдачу кредитов на жилье приостановил Франсабанк.

С 1 мая Беларусбанк приостанавливает выдачу кредитов на покупку жилья на общих основаниях. Об этом tut.by сообщили в контакт-центре банка.

— С 1 мая 2020 года прием новых заявлений на кредиты на общих условиях банка приостановлен, — рассказали в контакт-центре Беларусбанка.

Речь идет о кредитах на покупку жилья. В банке все еще можно взять кредит на строительство (реконструкцию) жилья. Также действует кредитная программа с застройщиками-партнерами на долевое строительство жилья, кредиты на приобретение и строительство жилья по системе стройсбережений, кредит на приорбретение (реконструкцию) жилья с использованием субсидий на погашение, а также кредит на строительство дачи.

На вопрос о том, когда будет возобновлено кредитование на покупку жилья, в контакт-центре ответили, что «на текущий момент такая информация не поступала».

В последнее время многие банки ограничивают или приостанавливают кредитование, в том числе на недвижимость. В частности, выдачу кредитов на жилье приостановил Франсабанк, а в БПС-Сбербанке отказались от партнерских программ с застройщиками.


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