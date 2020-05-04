закрыть
4 мая 2020, понедельник, 11:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поделись с друзьями!
Рубрики

Юлия Тимошенко официально стала долларовым миллионером

1
  • 4.05.2020, 11:31
Юлия Тимошенко официально стала долларовым миллионером
Юлия Тимошенко
Фото: ТАСС

Это следует из декларации главы украинской фракции «Батькивщина».

Глава украинской фракции "Батькивщина" в Верховной Раде, бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко теперь является официальным долларовым миллионером. Это следует из ее декларации на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, пишет "Гордон".

Тимошенко внесла сообщение о существенных изменениях, в котором указала получение 24 апреля 148 345 441 грн (около $5,5 млн). Видом дохода указана "компенсация ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011–2014 годов, полученная в США на стадии досудебного урегулирования".

Источник дохода – компания Reid, Collins, Tsai LLP.

В октябре 2011 года Тимошенко была приговорена к семи годам лишения свободы за якобы превышение служебных полномочий при подписании газового контракта с Россией в 2009 году.

Отбывать наказание ее отправили в декабре того же года в Качановскую колонию Харькова. С мая 2012 года Тимошенко находилась на лечении в больнице "Укрзалізниці".

В феврале 2014 года после бегства из Украины экс-президента Виктора Януковича она была освобождена по решению Верховной Рады.


популярное за неделю

Мнение

Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
После войны всегда бывает трибунал
После войны всегда бывает трибунал Ирина Халип
Роковой парад
Роковой парад Андрей Санников
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым Наталья Радина