Юлия Тимошенко официально стала долларовым миллионером 1 4.05.2020, 11:31

Юлия Тимошенко

Фото: ТАСС

Это следует из декларации главы украинской фракции «Батькивщина».

Глава украинской фракции "Батькивщина" в Верховной Раде, бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко теперь является официальным долларовым миллионером. Это следует из ее декларации на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, пишет "Гордон".

Тимошенко внесла сообщение о существенных изменениях, в котором указала получение 24 апреля 148 345 441 грн (около $5,5 млн). Видом дохода указана "компенсация ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011–2014 годов, полученная в США на стадии досудебного урегулирования".

Источник дохода – компания Reid, Collins, Tsai LLP.

В октябре 2011 года Тимошенко была приговорена к семи годам лишения свободы за якобы превышение служебных полномочий при подписании газового контракта с Россией в 2009 году.

Отбывать наказание ее отправили в декабре того же года в Качановскую колонию Харькова. С мая 2012 года Тимошенко находилась на лечении в больнице "Укрзалізниці".

В феврале 2014 года после бегства из Украины экс-президента Виктора Януковича она была освобождена по решению Верховной Рады.