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Вспышка COVID-19 произошла среди медиков минской подстанции скорой помощи

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  • 4.05.2020, 11:35
  • 4,071
Вспышка COVID-19 произошла среди медиков минской подстанции скорой помощи
Фото: minsk-smp.by

Некоторых госпитализировали.

Пять фельдшеров, работающих на 6-й подстанции скорой медицинской помощи в Минске госпитализированы либо находятся на больничном с высокой температурой, сообщает Telegram-канал "Баста!".

"На 6-й подстанции скорой медицинской помощи, как и ожидалось, уже пять фельдшеров с температурой. Кто - в больнице с пневмонией, кто - на больничном. Две санитарки в больницах", - сообщает читатель.

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