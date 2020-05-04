Вспышка COVID-19 произошла среди медиков минской подстанции скорой помощи

Вспышка COVID-19 произошла среди медиков минской подстанции скорой помощи2
- 4.05.2020, 11:35
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Некоторых госпитализировали.
Пять фельдшеров, работающих на 6-й подстанции скорой медицинской помощи в Минске госпитализированы либо находятся на больничном с высокой температурой, сообщает Telegram-канал "Баста!".
"На 6-й подстанции скорой медицинской помощи, как и ожидалось, уже пять фельдшеров с температурой. Кто - в больнице с пневмонией, кто - на больничном. Две санитарки в больницах", - сообщает читатель.
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