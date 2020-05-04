Версия Минздрава: 17489 человек в Беларуси заразились коронавирусом 11 4.05.2020, 11:51

7,710

Сколько же инфицированных на самом деле?

Минздрав Беларуси заявил о том, что в стране выявлено 17489 человек, инфицированных коронавирусом. Также министерство сообщило о 103 умерших от COVID-19 пациентах.

Официальные цифры никак не отображают реального положения дел с коронавирусом в Беларуси. Предлагаем вам ознакомиться с интерактивной картой заражений COVID-19 в нашей стране от Telegram-канала "Баста!".

Напомним, по данным Telegram-канала, на утро 1 мая минимальное количество выявленных случаев коронавируса или пневмонии в Беларуси, начиная с 28 февраля, составляет не менее 25705, из них:

не менее 2690 – в Брестской области

не менее 7850 – в Витебской области

не менее 2000 – в Гомельской области

не менее 1025 – в Гродненской области

не менее 2510 – в Минской области

не менее 1630 – в Могилевской области

не менее 8000 – в Минске

Подчеркнем, речь идет о минимальных цифрах выявленных случаев коронавируса.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.