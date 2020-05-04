Ученые выяснили, какие горы самые древние в мире 4.05.2020, 12:04

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Определить возраст горной системы можно только приблизительно.

У современных ученых нет единого кандидата на звание самой древней горной системы. Ранее считалось, что самые древние — это Уральские горы, но последние научные работы показывают, что определить возраст этой горной системы можно только очень приблизительно, а разброс, при этом, составляет миллиарды лет, пишет lenta.ua. То есть, Уральским горам может быть от 2.4 до 4.2 миллиардов лет (последнее довольно маловероятно).

Австралийские ученые уверены, что самые древние горы расположены в Австралии. Это — хребет Хамерсли, который находится в западной части континента. Возраст хребта оценивается в 3.4 млрд лет.

Есть еще горы Махонджва, расположенные в Южной Африке. Они же — пояс Барбертон-Гринстоун. Эта горная система появилась примерно 3.6 млрд лет назад, как считают некоторые геологи. Впрочем, другие ученые говорят, что этим горам всего 3.2 млрд лет. Но если верить Книге рекордов Гиннеса, то самые древние на планете горы — это все-таки Махонджва.