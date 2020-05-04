Гончарук: Окружение формирует вокруг Зеленского ложное информационное поле 3 4.05.2020, 12:03

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Алексей Гончарук

В окружении президента Украины стало меньше «адвокатов сотрудничества с МВФ».

Экс-премьер Украины Алексей Гончарук считает, что в окружении президента Владимира Зеленского появились люди, которые "сознательно или несознательно" формируют вокруг главы государства "ложное информационное поле". Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

"В последнее время очень много ошибок. И я это связываю с тем, что вокруг президента часто формируется ложное информационное поле", - сказал он.

По словам Гончарука, сейчас в окружении президента стало меньше "адвокатов сотрудничества с МВФ".

"Есть креативные, экзотические идеи у отдельных людей, которые также не стесняются доносить эти идеи к президенту. И поэтому в публичной плоскости важно объяснять, что отсутствие сотрудничества с МВФ - это путь к дефолту<…>Люди, которые ратуют за то, чтобы отказаться от МВФ, от сотрудничества с нашими международными партнерами, ратуют за этот сценарий", - сказал он.