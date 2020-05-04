Трамп прогнозирует, что от коронавируса умрет до 100 тысяч американцев 2 4.05.2020, 12:27

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Фото: Getty Images

В США уже более 67 тысяч погибших.

Президент США Дональд Трамп прогнозирует, что от коронавируса умрет до 100 тыс. американцев. Об этом он заявил 3 мая в интервью каналу Fox News, передает gordonua.com.

Он отметил, что США "потеряют от 75 тыс. до 100 тыс. человек", назвав это "ужасной ситуацией".

Несколькими неделями ранее президент США оценивал количество вероятных жертв пандемии в США в 60 тыс.

Трамп подчеркнул, что, если бы не действия его администрации, от коронавируса умерло бы "два миллиона, четыре миллиона, пять миллионов [американцев], это минимум".

По состоянию на утро 4 мая, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания, в США коронавирус выявили почти у 1,16 млн человек, из них 67 682 скончались, а 180 152 выздоровели.

США занимают первое место в мире по числу инфицированных и умерших от коронавируса.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Как сообщил Университет Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось свыше 3,5 млн человек, более 247,5 тыс. из них скончались, а 1,1 млн вылечились.

В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину.