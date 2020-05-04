Супругов из-под Лунинца похоронили в закрытых гробах, болеют дети и внучка 5 4.05.2020, 12:53

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Фото: railwayz.info

Коронавирус в семье председателя так называемого Дворецкого сельского совета депутатов коснулся почти каждого.

16 апреля в семье Александра Ивановича Видникевича, председателя так называемого Дворецкого сельского совета депутатов, случилась беда. А беда, как известно, одна не ходит, пишет media-polesye.by.

Утром этого дня умер на 84-м году жизни его отец. До этого он уже довольно долгое время был прикован к постели. Ухаживала за немощным мужем его жена Анна. А накануне его смерти Анну Алексеевну госпитализировали. Вечером того же дня скончалась и она.

Вместе с ними в одном доме проживал и сейчас здесь проживает их сын Александр. Накануне смерти родителей его положили в больницу с диагнозом пневмония.

Хоронили супругов в закрытых гробах. Провожали их в последний путь только дочери Тамара с Ольгой и их семьи, да невестка умершего ранее, до появления CОVID-19, родного брата. Только они и присутствовали на кладбище. Отпевал местный священник.

Вскоре после похорон попала в реанимацию дочь покойных Тамара Ивановна, которая проживает в Яжевках. Сейчас кризис миновал, она пошла на поправку.

Также в больнице находится и дочь Ольги Ивановны.

А вот Александр Иванович недавно выписался из больницы. Журналист встретился с ним дома в д.Ракитно. Он всё ещё находится на больничном. А после 9 мая – на работу.

При встрече во дворе родительского дома в Ракитно, в котором теперь Александр Видникевич остался один, журналисту было не по себе. Понимая переживания человека, честно говоря, и вопросы задавать не очень получалось, они просто побеседовали по душам, правда, на расстоянии не менее двух метров. А учитывая, что собеседник ещё и просил ничего не писать, так как ему и без того очень тяжело, а тут вновь бередить душу, прошу прощения у уважаемого человека (его действительно уважают не только в этом селенье, но и во всём сельсовете). Пишется ведь, в первую очередь, для того, чтобы предостеречь тех, кто ещё до конца не осознал всей коварности не только этой болезни, но и сопутствующих ей, убедить в необходимости всеми возможными способами беречь своё здоровье.

В деревне никто не смог точно сказать, была ли спровоцирована смерть пожилых супругов коронавирусом. По словам Александра Ивановича, у него была двусторонняя пневмония, у матери результат тестирования на COVID-19 оказался отрицательным. Отец до ухода в иную жизнь около двух с половиной лет был прикован к постели, а последние полгода его состояние ухудшилось значительно, и за ним ухаживала 87-летняя жена. А вскоре после того, как её положили в больницу, всё и случилось.

Сельчане, между тем, все же склоняются к тому, что именно коварный вирус посодействовал тому, что случилось, поэтому и не пошли прощаться с усопшими. Да и теперь практически не выходят из своих домов, разве что по неотложным делам, например, в магазин или ларёк, где обязательно соблюдают дистанцию в полтора-два метра, надевают маски и резиновые перчатки (правда, все же не все соблюдают такие меры предосторожности), и не ходят друг к другу в гости. Тем более, что из этой деревни на излечении в больнице находится довольно много людей. Прежде всего, с пневмонией.

Первыми в лечебное учреждение в начале апреля попали местная почтальонка и её мать, а теперь здесь и отец находится, затем поступила на излечение ещё одна чета, следом – жена просвитера местной общины христиан веры евангельской, его отец и мать…