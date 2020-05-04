закрыть
4 мая 2020, понедельник, 15:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Супругов из-под Лунинца похоронили в закрытых гробах, болеют дети и внучка

5
  • 4.05.2020, 12:53
  • 7,575
Супругов из-под Лунинца похоронили в закрытых гробах, болеют дети и внучка
Фото: railwayz.info

Коронавирус в семье председателя так называемого Дворецкого сельского совета депутатов коснулся почти каждого.

16 апреля в семье Александра Ивановича Видникевича, председателя так называемого Дворецкого сельского совета депутатов, случилась беда. А беда, как известно, одна не ходит, пишет media-polesye.by.

Утром этого дня умер на 84-м году жизни его отец. До этого он уже довольно долгое время был прикован к постели. Ухаживала за немощным мужем его жена Анна. А накануне его смерти Анну Алексеевну госпитализировали. Вечером того же дня скончалась и она.

Вместе с ними в одном доме проживал и сейчас здесь проживает их сын Александр. Накануне смерти родителей его положили в больницу с диагнозом пневмония.

Хоронили супругов в закрытых гробах. Провожали их в последний путь только дочери Тамара с Ольгой и их семьи, да невестка умершего ранее, до появления CОVID-19, родного брата. Только они и присутствовали на кладбище. Отпевал местный священник.

Вскоре после похорон попала в реанимацию дочь покойных Тамара Ивановна, которая проживает в Яжевках. Сейчас кризис миновал, она пошла на поправку.

Также в больнице находится и дочь Ольги Ивановны.

А вот Александр Иванович недавно выписался из больницы. Журналист встретился с ним дома в д.Ракитно. Он всё ещё находится на больничном. А после 9 мая – на работу.

При встрече во дворе родительского дома в Ракитно, в котором теперь Александр Видникевич остался один, журналисту было не по себе. Понимая переживания человека, честно говоря, и вопросы задавать не очень получалось, они просто побеседовали по душам, правда, на расстоянии не менее двух метров. А учитывая, что собеседник ещё и просил ничего не писать, так как ему и без того очень тяжело, а тут вновь бередить душу, прошу прощения у уважаемого человека (его действительно уважают не только в этом селенье, но и во всём сельсовете). Пишется ведь, в первую очередь, для того, чтобы предостеречь тех, кто ещё до конца не осознал всей коварности не только этой болезни, но и сопутствующих ей, убедить в необходимости всеми возможными способами беречь своё здоровье.

В деревне никто не смог точно сказать, была ли спровоцирована смерть пожилых супругов коронавирусом. По словам Александра Ивановича, у него была двусторонняя пневмония, у матери результат тестирования на COVID-19 оказался отрицательным. Отец до ухода в иную жизнь около двух с половиной лет был прикован к постели, а последние полгода его состояние ухудшилось значительно, и за ним ухаживала 87-летняя жена. А вскоре после того, как её положили в больницу, всё и случилось.

Сельчане, между тем, все же склоняются к тому, что именно коварный вирус посодействовал тому, что случилось, поэтому и не пошли прощаться с усопшими. Да и теперь практически не выходят из своих домов, разве что по неотложным делам, например, в магазин или ларёк, где обязательно соблюдают дистанцию в полтора-два метра, надевают маски и резиновые перчатки (правда, все же не все соблюдают такие меры предосторожности), и не ходят друг к другу в гости. Тем более, что из этой деревни на излечении в больнице находится довольно много людей. Прежде всего, с пневмонией.

Первыми в лечебное учреждение в начале апреля попали местная почтальонка и её мать, а теперь здесь и отец находится, затем поступила на излечение ещё одна чета, следом – жена просвитера местной общины христиан веры евангельской, его отец и мать…


популярное за неделю

Мнение

Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
После войны всегда бывает трибунал
После войны всегда бывает трибунал Ирина Халип
Роковой парад
Роковой парад Андрей Санников
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым Наталья Радина