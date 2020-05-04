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Кто бы стал президентом Украины, если бы выборы состоялись сейчас?

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  • 4.05.2020, 13:04
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Кто бы стал президентом Украины, если бы выборы состоялись сейчас?

Разрыв между вторым кандидатом составил почти 30%.

Если бы выборы президента Украины проходили в конце апреля 2020 года, 42,6% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС) и определившихся с кандидатом, проголосовали бы за действующего главу государства Владимира Зеленского. Результаты опроса институт опубликовал на своем сайте 4 мая, пишет gordonua.com.

Первая шестерка рейтинга выглядит так:

42,6% – Владимир Зеленский;

14,9% – пятый президент Петр Порошенко;

12,2% – народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко;

9,7% – народный депутат от "Батьківщини" Юлия Тимошенко;

6,4% – лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко;

4,3% – лидер партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

По итогам первого тура выборов президента 31 марта 2019 года Зеленский набрал 30,24% голосов, Порошенко – 15,95%.

Согласно данным соцопроса, свой результат годичной давности среди первых шести претендентов улучшили бы, кроме Зеленского. Бойко и Смешко. Тимошенко и Гриценко могли бы получить меньше голосов.

Опрос проводился 17–25 апреля методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров, репрезентативной для взрослого населения (18 лет и старше) Украины. Территории, которые временно не контролируются властью Украины, из выборки исключены. В ходе опроса проведено 4024 интервью. Статистическая погрешность не превышает 1,7%.

В апреле глава КМИС Владимир Паниотто отмечал парадоксальную ситуацию, когда при снижении уровня доверия к президенту Зеленскому его электоральный рейтинг не упал, а вырос.


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