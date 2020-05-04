Tesla сделала вождение в режиме автопилота на 50% безопаснее 2 4.05.2020, 13:15

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иллюстрационное Фото

Теперь компания регистрирует примерно одну аварию на 4,6 млн километров.

Компания Tesla достигла рекордного уровня безопасности вождения в режиме автопилота — инженеры достигли улучшения в 50% за последний квартал. Это лучший показатель с 2018 года — момента, когда Tesla начала подводить статистику, публикуя ежеквартальный отчет, в котором сравнивается количество километров и аварий на автопилоте и без него, пишет hightech.fm.

Сотрудники рассказали, что теперь они регистрируют одну аварию на каждые 4,6 млн километров, которые машины преодолели в режиме автопилота. При этом процент аварий без автопилота пока значительно меньше.

«Для тех, кто ехал без автопилота, но с нашими активными функциями безопасности, мы зарегистрировали одну аварию на каждые 3,2 млн. километров», — отмечают в отчете. Для сравнения, последние данные Национального управления безопасностью движения на трассах показывают, что в США аварии происходят в среднем 771 тыс. километров.

Новое обновление автопилота Tesla позволяет автоматически реагировать на знаки дорожного движения и сигналы светофора. Однако в компании предупредили, что водителю «нужно оставаться внимательным и быть готовым вмешаться». В марте 2020 года предварительную версию этой функции компания тестировала на пользователях с ранних доступом, и уже через 1,5 месяца решила, что ее можно выпустить для всех автовладельцев в США.