У двух погибших белорусских медиков подтвердили коронавирус 1 4.05.2020, 13:38

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Фотo: Reuters

Медику из Минска причиной смерти указали другую болезнь.

«Радыё Свабода» стало известно, что у двух медсестер, которые умерли 20 и 21 апреля, был коронавирус. Первоначально, когда появилась информация об их смерти, не было известно, был ли у них COVID-19.

20 апреля в Минске скончалась 56-летняя медсестра больницы скорой помощи Наталья Шматко. Причиной ее смерти официально назвали болезнь сердца - атеросклеротический кардиосклероз. По словам родственников, у нее был положительный тест на коронавирус.

45-летняя медсестра из Докшица Оксана Радкевич была госпитализирована в отделение интенсивной терапии с воспалением легких и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Женщина умерла 21 апреля. По словам ее сестры, COVID-19 был признан причиной смерти. Так написано в свидетельстве о смерти.