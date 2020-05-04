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У двух погибших белорусских медиков подтвердили коронавирус

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  • 4.05.2020, 13:38
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У двух погибших белорусских медиков подтвердили коронавирус
Фотo: Reuters

Медику из Минска причиной смерти указали другую болезнь.

«Радыё Свабода» стало известно, что у двух медсестер, которые умерли 20 и 21 апреля, был коронавирус. Первоначально, когда появилась информация об их смерти, не было известно, был ли у них COVID-19.

20 апреля в Минске скончалась 56-летняя медсестра больницы скорой помощи Наталья Шматко. Причиной ее смерти официально назвали болезнь сердца - атеросклеротический кардиосклероз. По словам родственников, у нее был положительный тест на коронавирус.

45-летняя медсестра из Докшица Оксана Радкевич была госпитализирована в отделение интенсивной терапии с воспалением легких и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Женщина умерла 21 апреля. По словам ее сестры, COVID-19 был признан причиной смерти. Так написано в свидетельстве о смерти.


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