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Власти Японии продлили режима ЧС до 31 мая

  • 4.05.2020, 13:51
Власти Японии продлили режима ЧС до 31 мая

Ранее Япония запретила въезд гражданам Беларуси из-за коронавируса.

Правительство Японии приняло решение продлить режим ЧС в стране из-за пандемии коронавируса до 31 мая. Об этом сообщил премьер-министр страны Синдзо Абэ на заседании штаба по противостоянию инфекции, передает РБК.

«По оценке экспертов, Япония избежала взрывного распространения инфекции <...> С другой стороны, по мнению экспертов, <...> медицинская сфера все еще находится в тяжелом состоянии. Мы попросили министра Нисимуру [министр по делам восстановления экономики Ясутоси Нисимура] продлить срок режима ЧС примерно на один месяц», — заявил он.


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