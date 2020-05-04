Власти Японии продлили режима ЧС до 31 мая 4.05.2020, 13:51

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Правительство Японии приняло решение продлить режим ЧС в стране из-за пандемии коронавируса до 31 мая. Об этом сообщил премьер-министр страны Синдзо Абэ на заседании штаба по противостоянию инфекции, передает РБК.

«По оценке экспертов, Япония избежала взрывного распространения инфекции <...> С другой стороны, по мнению экспертов, <...> медицинская сфера все еще находится в тяжелом состоянии. Мы попросили министра Нисимуру [министр по делам восстановления экономики Ясутоси Нисимура] продлить срок режима ЧС примерно на один месяц», — заявил он.