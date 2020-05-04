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Карантин в Украине продлен до 22 мая

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  • 4.05.2020, 14:19
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Карантин в Украине продлен до 22 мая
Фото: ТАСС

Карантин в Украине действует с 12 марта.

В Украине продлили карантин до 22 мая. Такое решение принято Кабинетом министров на внеочередном заседании 4 мая, передает РБК-Украина.

Решение о продлении карантина принято с возможностью доработки в течение двух дней.

"Важный момент, сигнал для бизнеса, с 11 мая готовьте свои заведения для открытия. Смягчение состоится", - отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Таким образом правительство приняло решение об ослаблении карантина с 11 мая. При этом сам режим карантина был продлен до 22 мая. Также данное постановление подразумевает возможность ужесточения карантина в отдельных областях решением местных комиссий по чрезвычайным ситуациям после 11 мая. На данный момент это Черновицкая, Ивано-Франковская и Тернопольская области.


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