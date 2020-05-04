У Япринцева коронавирусом заразились жена, теща и дочь 7 4.05.2020, 14:20

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Владимир Япринцев

Бывший совладелец футбольного минского «Динамо» также болел коронавирусом.

Член исполкома Международной федерации самбо Владимир Япринцев переболел коронавирусом. Многократный чемпион мира по самбо был госпитализирован с двусторонним воспалением легких, он проходил лечение в интенсивной терапии. «Трибуне» Япринцев сообщил, что коронавирусом также заболели его жена, теща и дочка.

- Вышел из больницы и сейчас нахожусь в самоизоляции. Мало того: у меня жена заболела, теща заболела и дочка заболела – и ведут себя достойно. Поверьте мне, ни разу в свою сторону не слышал никакого укора. Мы просто стараемся друг к другу бережно относиться. И все будет нормально, по-человечески.