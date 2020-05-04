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Президент Латвии: Выход стран Балтии из советской империи привел к ее распаду

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  • 4.05.2020, 14:36
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Президент Латвии: Выход стран Балтии из советской империи привел к ее распаду
Эгил Левитс

Сегодня наша северная соседка празднует День независимости.

Выход балтийских стран из СССР привел к его распаду, заявил президент Латвии Эгил Левитс в речи по случаю 30-летия восстановления независимости Латвии, пишет «Новая газета Балтия».

«30 лет назад мы, латыши, народ Латвии, изменили историю Европы и карту мира. Выход балтийцев из советской империи потряс ее в самых основах и привел в конечном итоге к ее распаду. Балтийский путь был предвестником падения Берлинской стены и — позже — обновленной Европы. Мы можем гордиться этим», — сказал президент Латвии.

Левитс выразил благодарность участникам Народного фронта, всем национальным организациям и движениям, а также всем людям, которые сделали возможным 4 мая и восстановление независимости Латвии. Президент добавил, что народ Латвии способен в решительные моменты объединяться и принимать правильные решения, чтобы обеспечить будущее и найти выход из кризиса.

«Я уверен, что и на этот раз мы найдем правильный путь для выхода из этого кризиса. Поздравляю всех нас с этим праздником восстановления государства! Нужно помнить, как много сил скрывается в нашем народе, сколько в нас мудрости и дальновидности, чтобы мы могли сами строить свою судьбу так, как нам хочется и как нам лучше. Долгого века Латвии!», — добавил Левитс.

4 мая 1990 года избранный в ходе свободных выборов Верховный Совет Латвии, большинство в котором взяли сторонники Народного фронта, выступавшего за независимость страны, провозгласили Декларацию о восстановлении независимости Латвийской республики.


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