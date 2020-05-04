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Видеофакт: На севере Испании впервые за 150 лет обнаружили медведя

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  • 4.05.2020, 14:38
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Видеофакт: На севере Испании впервые за 150 лет обнаружили медведя
Иллюстрационное фото

Животное случайно попало в кадр во время съемок фильма.

В горах на северо-западе Испании впервые за 150 лет встретили бурого медведя. Это самец, на вид ему от трех до пяти лет, определили лесничие. Животное попало в кадр случайно во время съемок фильма в провинции Оренсе, пишет «Нож» со ссылкой на местное издание La Voz de Galicia.

Камеры установили два года назад для наблюдения за дикой природой в нескольких точках природного парка Инвернайдеро, где водятся волки, кабаны, горностаи и куницы. Специалисты полагают, что медведь спустился с соседних гор и зимовал где-то в парке. Кадры попадут в фильм Montaña ou Morte («Гора или смерть»).

C 1973 года бурый медведь относится к охраняемым видам в Испании. По данным организации Fundación Oso Pardo, около 330 особей живут в регионе Кантабрия, еще примерно 45 животных — в Пиренейских горах на границе с Францией.


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