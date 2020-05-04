Бойцы ковидариев 1 Антон Орехъ

4.05.2020, 15:13

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Антон Орехъ

Какие фантастические слова рождает эпоха.

Ковидарий! Так теперь среди медиков называют клиники или отделения, выделенные под заболевших коронавирусом. Что-то вроде вивария, видимо. Что-то совершенно точно не радостное.

1 мая ряды бойцов ковидариев должны были начать пополнять студентами медицинских вузов России. Касается это не всех из них, но многих. Начиная с третьего курса. В меде учатся долго, так что третий курс — почти еще «началка». Называют это «практикой». У всех студентов есть практика. У медиков тоже. Медикам она даже нужнее, чем многим другим — от них же зависит здоровье и жизнь. Теперь-то мы это точно знаем!

В этом месте начинаются морально-административные развилки. Есть мнения самих студентов. Которым страшно. Потому что никому не хочется заразиться. И никому не хочется принести вирус домой. Молодые ребята — у них еще бабушки с дедушками есть. Медики уже болеют сотнями, болеют целыми отделениями, клиниками! Болеют профессиональные, подготовленные люди! Чего же с салагами будет тогда?

Но есть стимулы. Первый стимул — материальный. Они уже слышали, что «Собянин пообещал платить по 100 тысяч рублей в месяц». Знаете, за сто тысяч здоровьем рискнули бы многие! Сразу страх ушел бы, сразу внутренний голос нашептал бы, что не такой уж вирус и заразный, что в России умерло меньше процента от общего числа больных, угроза не так реальна — не то, что 100 тысяч! Когда миллионы на грани разорения, такие деньги с неба упадут!

Есть и другой стимул. Студент, конечно, может отказаться — дело-то добровольное. Но понятие добровольности в нашей стране очень своеобразное. Есть масса способов заставить человека принять «добровольное решение», особенно, когда он в уязвимом, зависимом положении.

Зачем понадобились в ковидариях студенты — понятно. Расходы на медицину в России — преступны. Те, кто рассказывают хорроры 90-х, своими руками урезали расходы, сокращали число стационаров, не закупали оборудование и медикаменты, отдавая предпочтение производству гипероружия и «захрамлению» страны. Судя по тому, как массово болеют и даже умирают священники всех рангов, молитвы не сильно помогают от коронавируса, как и облеты с иконами городов и весей.

Страна готовилась к другой войне, а к этой не готовилась вовсе. Не хватает рук, не хватает людей, которые просто могут встать в смену в отделении или реанимации. И как в войну бросали под танки необстрелянных пацанов и ополченцев, потому что армия была разодрана в клочья, так и теперь надо кем-то заделать бреши, закрыть течь, которую дала трухлявая система.

В каких условиях сейчас работают врачи — вы и так прекрасно знаете. Помимо адского графика и дикого напряжения — это еще и нехватка самых необходимых вещей. Жаловаться докторам запрещено, примеров репрессий уже хватает. А в случае болезни или смерти государство сделает всё, чтобы еще и не платить компенсаций. Вот в Питере приняли городское постановление с большими суммами, а потом выяснилось, что врач, заразившийся в больнице на этой войне с КОВИДом, просто не может доказать, что он заразился именно там, и что болеет именно этим! А кто будет студентов тогда жалеть? Кто им что компенсирует?

При словах про сто тысяч мои знакомые доктора начинают просто ржать. Потому что им самим столько не платят. И обещанные премии и надбавки по пути к их кошелькам как-то истончились и самодевальвировались. Никаких ста тысяч не будет, что бы и кто бы ни обещал.

Но главное, что при всем очевидном риске и толку-то никакого не будет от этих практикантов. В разговорах с теми же докторами я слово «практика» слышал в уничижительном смысле, мол, придут и будут тут стоять просто так, «как на практике». Практика — синоним пустого времяпрепровождения. По факту эти студенты не имеют никакого опыта, не могут ничего назначать и подписывать. В больницах сейчас нужнее медсестры, а не врачи-недоучки. Но их запугают, наобещают, подставят, да еще чего доброго погубят безо всякого толку.

На фоне этого прекрасно в очередной раз слышать, как наши военные медики помогают то итальянцам, то сербам, то теперь боснийцам. А до этого мы отправляли в Китай маски, в Штаты аппараты ИВЛ. Поддерживаем не здоровье нации, а престиж страны. Но если не спасать конкретных людей и не думать о конкретных молодых ребятах, так ведь и страну потом не вылечишь.

Антон Орехъ, «МБХ-медиа»