«Коммерсантъ»: Белорусские элиты могут взбунтоваться 3 4.05.2020, 15:23

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Лукашенко превращает Беларусь в европейский аналог Северной Кореи.

Российская газета «Коммерсантъ» оперативно отреагировала на новости из Минска. Решение проводить военный парад, пишет обозреватель издания Михаил Гуревич, может стоить Беларуси международной изоляции.

Продолжение белорусского эксперимента вызывает все больше вопросов, у соседних государств, ВОЗ и даже ООН, подчеркивает издание.

— Пока на уровне чиновников и региональных представителей. Но если количество заболевших так и будет увеличиваться рекордными темпами, то можно ожидать и подключения первых лиц.

Автор статьи саркастически отзывается о данных официальной статистики, согласно которым летальность среди больных COVID-19 в Беларуси самая низкая на континенте:

— Тут уж только одно из двух — медицина на космическом уровне или, действительно, водка с баней и хоккей и есть та самая долгожданная вакцина.

«Коммерсантъ» прогнозирует, что в ближайшие недели Александру Лукашенко придется сделать трудный выбор: либо сдаться и ввести запоздалый карантин, либо продолжать гнуть свою линию с риском «превратиться на пару лет минимум в этакий европейский аналог Северной Кореи с железным занавесом по всему периметру».

Впрочем, допускает автор статьи, Лукашенко вряд ли «осознанно хочет двигаться в этом направлении»:

— Да и белорусские элиты могут взбунтоваться, особенно если болезнь вдруг свалит кого-то из них. Как мы видим, вирус по чинам не выбирает, да и особых путей для отдельных стран не предлагает.