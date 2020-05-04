Представитель Ирана при ОПЕК впал в кому 4.05.2020, 15:37

Хосейн Ардебили

Фото: Pars Today

Хосейн Ардебили является одной из ключевых фигур в нефтяном секторе Ирана.

Представитель Ирана при Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Хосейн Каземпур Ардебили впал в кому после кровоизлияния в мозг. Сообщение об этом опубликовано в воскресенье на странице министерства нефти исламской республики в «Твиттере», передает finanz.ru.

«Хосейн Каземпур Ардебили, являющийся на протяжении многих лет представителем Ирана при ОПЕК, находится в коме. В пятницу он был госпитализирован после сильного кровоизлияния в мозг», - говорится в публикации.

По данным агентства Рейтер, Ардебили является одной из ключевых фигур в нефтяном секторе Ирана. В 1980-е годы он был заместителем министра иностранных дел, а также работал в качестве замминистра нефти. В начале 1990-х годов чиновник был назначен представителем ИРИ при ОПЕК.