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Представитель Ирана при ОПЕК впал в кому

  • 4.05.2020, 15:37
Представитель Ирана при ОПЕК впал в кому
Хосейн Ардебили
Фото: Pars Today

Хосейн Ардебили является одной из ключевых фигур в нефтяном секторе Ирана.

Представитель Ирана при Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Хосейн Каземпур Ардебили впал в кому после кровоизлияния в мозг. Сообщение об этом опубликовано в воскресенье на странице министерства нефти исламской республики в «Твиттере», передает finanz.ru.

«Хосейн Каземпур Ардебили, являющийся на протяжении многих лет представителем Ирана при ОПЕК, находится в коме. В пятницу он был госпитализирован после сильного кровоизлияния в мозг», - говорится в публикации.

По данным агентства Рейтер, Ардебили является одной из ключевых фигур в нефтяном секторе Ирана. В 1980-е годы он был заместителем министра иностранных дел, а также работал в качестве замминистра нефти. В начале 1990-х годов чиновник был назначен представителем ИРИ при ОПЕК.


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