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Во вторник в Беларуси будет до +20 градусов

  • 4.05.2020, 15:47
Во вторник в Беларуси будет до +20 градусов

Местами по стране пройдут кратковременные дожди.

Во вторник, 5 мая, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.

Ночью по юго-востоку, а днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ветер будет северный умеренный, при грозах — порывистый. Ночью прогнозируется 4-10 выше нуля, по юго-востоку — до +13. Днем будет 14-20 тепла.

6 мая сохранится преимущественно облачная погода. На большей части территории Беларуси пройдут дожди, в отдельных районах — сильные. Днем местами прогремят грозы. Ветер будет северный умеренный, днем порывистый, преимущественно по западу страны — сильный порывистый.

Ночью термометры покажут 4-11 со знаком "плюс". Днем будет 10-17 тепла, местами — до +19.

Облачная с прояснениями погода прогнозируется на 7 мая. Ночью на большей части территории, а днем преимущественно по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди. Ветер будет северный порывистый, ночью местами — сильный порывистый.

Ночью ожидается 2-9 выше нуля, днем будет +11...+18.


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