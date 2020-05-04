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Специалисты объяснили, почему так много людей поют во время карантина

  • 4.05.2020, 15:55
Специалисты объяснили, почему так много людей поют во время карантина
Фото: InfoResist

Люди выходят не только на свои крыши и балконы, но и в интернет, чтобы просто спеть вместе.

В начале пандемии в социальных сетях появились видеоролики из Италии, в которых соседи поют друг с другом на своих балконах. Эта тенденция также была замечена в Израиле, Испании, Ираке, США, Франции, Ливане, Индии, Германии и других странах. Но интересно было то, что люди выходили не только на свои крыши и балконы, но и в интернет, чтобы просто спеть вместе, пишет «Популярная механика».

Эта потребность в связи, особенно через музыку, относится к фундаментальным особенностям человеческого бытия. Человек — социальное существо. Некоторые ученые утверждают, что на биологическом уровне «социальный мозг» (концепция, которая объясняет, какие мозговые центры отвечают за социальное взаимодействие) человека более развит, чем у любого другого вида. Таким образом, у нас, людей, есть биологическая потребность создавать связи и сотрудничать друг с другом.

Это проявляется в физиологическом и психологическом стрессе, который мы испытываем, когда находимся в изоляции, что усиливает наше стремление к общению с другими людьми.

Что интересно, так это то, что просто обмен сообщениями друг с другом или телефонные звонки, похоже, не закрывают нашу потребность полностью. Нам нужно установить контакт таким образом, чтобы «социальный мозг» резонировал с ним на эмоциональном уровне.

Исследования показывают, что когда мы поем вместе, наш «социальный мозг» активируется для выработки окситоцина. Это гормон, тесно связанный с тем, как люди общаются друг с другом. Он высвобождается, когда мы формируем социальные связи, когда мы синхронизированы друг с другом во время личных взаимодействий и когда мы близки с кем-то, поэтому некоторые называют его гормоном «объятий» или «любви». Недавние работы в области музыки показали, что окситоцин повышается, когда мы поем вместе. Причем не важно, как и что.

Но не только пение повышает уровень этого гормона. Еще одно исследование показало, что окситоцин повышается после простого прослушивания музыки.


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