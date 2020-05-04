закрыть
4 мая 2020, понедельник, 16:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Фельдшер из Ушачей: Ситуация не такая, как по телевизору говорят

  • 4.05.2020, 16:20
  • 1,076
Фельдшер из Ушачей: Ситуация не такая, как по телевизору говорят
Татьяна Андреева

Количество больных коронавирусом растет в геометрической прогрессии.

В Ушачском районе Витебской области стремительно растет число больных коронавирусной инфекцией и пневмонией. Об этом в разговоре с belsat.eu рассказала работница местной скорой помощи Татьяна Андреева.

«Число растет экспоненциально»

Татьяна Андреева отметила, что по состоянию на 2 мая в районной больнице лежало 18 человек с положительным коронавирусом, а 75 – с неуточненной вирусной пневмонией. Всего, по ее словам, в Ушачском районе было около 40 человек с положительным коронавирусом.

«Контакты первого уровня не считают. Но они все изолированы», – рассказала медик.

Напомним, что, согласно Белстату, в районе на 1 января 2020 года жило 12,7 тыс. человек, из них 5,8 тыс. человек. – в самих Ушачах.

«Но ситуация, конечно, не такая, как по телевизору говорят. Количество [больных коронавирусом. — Ред.] растет в геометрической прогрессии. Если в начале апреля у нас было 2 человека, то сейчас их уже 40. За месяц. И это очень много. Ведь людей с другой патологией класть совсем некуда – в больнице нет мест», – рассказала собеседница.

Что касается действий властей, то субботник 25 апреля в районе отменили, но из зарплат людей деньги высчитали, в том числе и медиков. В церкви службы проходят на улице, а других массовых событий «по жизни» было немного, отметила медик.

«Десять дней полежал – и до свидания»

Татьяна подчеркнула, что из-за этого люди с хроническими заболеваниями «просто в шоке».

«Им нужно планово проходить какие-то процедуры, капельницы, а класть некуда. Выписывают, причем недолеченных. Так, водителя нашего из скорой выписали недолеченного. Он сейчас дома, лежал в палате с двумя положительными пациентами. К тому моменту, когда пришли результаты их анализа и оказалось, что они положительные, всех быстренько выписали домой на изоляцию. А палату заложили другими пациентами, которым тоже нужны уколы, лечение. Десять дней полежал – и до свидания. Дальше ты будешь лежать дома, и выздоровеешь ли, не выздоровеешь – твои проблемы», — говорит медик.

Люди на самоизоляции дают расписку никуда не ходить, ни с кем не общаться. После них ежедневно по домашнему телефону или по домофону обзванивают с проверкой милиционеры.

«Медработников много болеет»

Болеют коронавирусом и сами медики. Так, с начала марта четыре фельдшера скорой лежали в отделении с пневмониями. Лежат с пневмониями и работники детского отделения, хотя у всех отрицательный анализ на COVID-19, говорит собеседник.

«Медработников много болеет. У нас рентген-лаборантка заболела. Хотя мы все в спецодежде ходим, соблюдаем все необходимые санитарные нормы, но, наверное, этого недостаточно при таком течении людей. Я приходила в ночь. Стоит рентгенолаборант, у нее тахикардия, она вся белая и говорит: «Сегодня у нас было 265 снимков». А она работает одна. И всем делала флюорографию. Говорит, что через одного пневмония. Кого-то положили, кого-то домой послали. Ситуация у нас, конечно, печальная», – подчеркнула Татьяна.

При этом, по ее словам, не всем больным выписывают больничные.

«У водителя [скорой, который заболел . — Ред.], например, жене даже больничный не дали, хоть она и контактная, и у нее «клиника»: температура, она себя плохо чувствует. У нее и анализов не брали – просто дома сидит за свой счет», — заявила собеседница.

Она добавила, что главное, что пугает в коронавирусе, это то, что непонятно, как он действует.

«Я не могу понять, как работает этот вирус. Как им люди заражаются, как это будет проходить и когда это все закончится, я не знаю. И это пугает. Обычно, как начнется что-нибудь, в голове логично все выстраивается и все понятно, а тут совершенно ничего не понятно», — подчеркнула Татьяна Андреева.

Официальных данных относительно ситуации в районе получить не удалось. Руководитель Ушачского районного центра гигиены и эпидемиологии отметил, что не может дать комментарий, так как спешит на селекторное совещание с главным врачом Витебской области.


популярное за неделю

Мнение

Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
После войны всегда бывает трибунал
После войны всегда бывает трибунал Ирина Халип
Роковой парад
Роковой парад Андрей Санников
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым Наталья Радина