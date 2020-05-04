Фельдшер из Ушачей: Ситуация не такая, как по телевизору говорят 4.05.2020, 16:20

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Татьяна Андреева

Количество больных коронавирусом растет в геометрической прогрессии.

В Ушачском районе Витебской области стремительно растет число больных коронавирусной инфекцией и пневмонией. Об этом в разговоре с belsat.eu рассказала работница местной скорой помощи Татьяна Андреева.

«Число растет экспоненциально»

Татьяна Андреева отметила, что по состоянию на 2 мая в районной больнице лежало 18 человек с положительным коронавирусом, а 75 – с неуточненной вирусной пневмонией. Всего, по ее словам, в Ушачском районе было около 40 человек с положительным коронавирусом.

«Контакты первого уровня не считают. Но они все изолированы», – рассказала медик.

Напомним, что, согласно Белстату, в районе на 1 января 2020 года жило 12,7 тыс. человек, из них 5,8 тыс. человек. – в самих Ушачах.

«Но ситуация, конечно, не такая, как по телевизору говорят. Количество [больных коронавирусом. — Ред.] растет в геометрической прогрессии. Если в начале апреля у нас было 2 человека, то сейчас их уже 40. За месяц. И это очень много. Ведь людей с другой патологией класть совсем некуда – в больнице нет мест», – рассказала собеседница.

Что касается действий властей, то субботник 25 апреля в районе отменили, но из зарплат людей деньги высчитали, в том числе и медиков. В церкви службы проходят на улице, а других массовых событий «по жизни» было немного, отметила медик.

«Десять дней полежал – и до свидания»

Татьяна подчеркнула, что из-за этого люди с хроническими заболеваниями «просто в шоке».

«Им нужно планово проходить какие-то процедуры, капельницы, а класть некуда. Выписывают, причем недолеченных. Так, водителя нашего из скорой выписали недолеченного. Он сейчас дома, лежал в палате с двумя положительными пациентами. К тому моменту, когда пришли результаты их анализа и оказалось, что они положительные, всех быстренько выписали домой на изоляцию. А палату заложили другими пациентами, которым тоже нужны уколы, лечение. Десять дней полежал – и до свидания. Дальше ты будешь лежать дома, и выздоровеешь ли, не выздоровеешь – твои проблемы», — говорит медик.

Люди на самоизоляции дают расписку никуда не ходить, ни с кем не общаться. После них ежедневно по домашнему телефону или по домофону обзванивают с проверкой милиционеры.

«Медработников много болеет»

Болеют коронавирусом и сами медики. Так, с начала марта четыре фельдшера скорой лежали в отделении с пневмониями. Лежат с пневмониями и работники детского отделения, хотя у всех отрицательный анализ на COVID-19, говорит собеседник.

«Медработников много болеет. У нас рентген-лаборантка заболела. Хотя мы все в спецодежде ходим, соблюдаем все необходимые санитарные нормы, но, наверное, этого недостаточно при таком течении людей. Я приходила в ночь. Стоит рентгенолаборант, у нее тахикардия, она вся белая и говорит: «Сегодня у нас было 265 снимков». А она работает одна. И всем делала флюорографию. Говорит, что через одного пневмония. Кого-то положили, кого-то домой послали. Ситуация у нас, конечно, печальная», – подчеркнула Татьяна.

При этом, по ее словам, не всем больным выписывают больничные.

«У водителя [скорой, который заболел . — Ред.], например, жене даже больничный не дали, хоть она и контактная, и у нее «клиника»: температура, она себя плохо чувствует. У нее и анализов не брали – просто дома сидит за свой счет», — заявила собеседница.

Она добавила, что главное, что пугает в коронавирусе, это то, что непонятно, как он действует.

«Я не могу понять, как работает этот вирус. Как им люди заражаются, как это будет проходить и когда это все закончится, я не знаю. И это пугает. Обычно, как начнется что-нибудь, в голове логично все выстраивается и все понятно, а тут совершенно ничего не понятно», — подчеркнула Татьяна Андреева.

Официальных данных относительно ситуации в районе получить не удалось. Руководитель Ушачского районного центра гигиены и эпидемиологии отметил, что не может дать комментарий, так как спешит на селекторное совещание с главным врачом Витебской области.