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В Витебске от коронавируса умер дьякон церкви

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  • 4.05.2020, 17:00
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В Витебске от коронавируса умер дьякон церкви

Терапевт в поликлинике приняла его недомогание за ангину.

В Витебске от пневмонии, осложненной коронавирусом, 3 мая умер 58-летний дьякон «Евангельской церкви „Возрождение“» Анатолий Соколов. Почти полмесяца мужчина был на ИВЛ. Об этом рассказал его брат, пастор этой же церкви Михаил Соколов, пишет tut.by.

«Евангельскую церковь „Возрождение“» в Витебске посещают протестанты. Она находится в окраинном микрорайоне Мишково.

58-летний Анатолий Соколов был сантехником на «Витебсквторчермете». Помимо этого, выполнял обязанности дьякона в церкви.

Анатолий, по словам брата, заболел в апреле, более трех недель назад.

— Затемпературил. Пошел в поликлинику, там участковый терапевт приняла его недомогание за ангину. Потом брату стало настолько плохо, что вызвали скорую. Она отвезла его в больницу. Выяснилось, что это двусторонняя пневмония. Без малого две недели Анатолий был на ИВЛ. А 3 мая он умер, — рассказал Михаил Соколов.

В больнице у пациента взяли тест на коронавирус — и он пришел положительный.

Анатолий, по словам брата, несколько лет назад уже перенес пневмонию. У него также была гипертония.

Михаил Соколов говорит, что пока тело брата в морге. Семья занимается организацией похорон.

— Церковь сейчас не действует, мы ее закрыли до тех пор, пока эпидемобстановка улучшится.


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