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Тимошенко прокомментировала декларирование $5,5 миллионов

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  • 4.05.2020, 17:08
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Тимошенко прокомментировала декларирование $5,5 миллионов
Юлия Тимошенко
Фото: ba.org.ua

Лидер партии «Батьківщина» получила компенсацию за политические репрессии.

Народный депутат Украины, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко объяснила изменения в декларации компенсацией, которую получила от резидента США за "политические репрессии 2011–2014 годов", когда при власти в Украине был Виктор Янукович.

Тимошенко внесла в электронную декларацию более 148 млн грн (около $5,5 млн). Источником дохода указана американская юридическая фирма Reid Collins & Tsai LLP. Таким образом, политик стала официальным долларовым миллионером.

"Относительно изменений в моей декларации. Да, на днях я получила денежную компенсацию ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011–2014 годов, от резидента США на стадии досудебного урегулирования. Это свидетельствует о том, что Соединенные Штаты – по-настоящему правовое государство и права человека для них не пустой звук, а настоящая ценность", – написала Тимошенко в Facebook 4 мая.

Народный депутат отметила, что ей удалось добиться справедливости в этом деле и это "еще одно доказательство, что тюрьма в 2011–2014 годах была политической расправой".

Тимошенко не уточнила, кто именно перечислил ей $5,5 млн через компанию Reid Collins & Tsai LLP и о каком конкретно деле идет речь. Она сообщила, что других подробностей раскрывать не будет из-за особенностей американского законодательства.


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