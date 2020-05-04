В Минске в лаборатории Института физико-органической химии возник пожар

В Минске в лаборатории Института физико-органической химии возник пожар6
- 4.05.2020, 17:34
- 1,725
В лаборатории проводились научные исследования с использованием диэтилового эфира.
4 мая в Минске по улице Сурганова в лаборатории Института физико-органической химии Национальной академии наук возник пожар.
Как сообщает пресс-служба спасателей, пожарная сигнализация сработала в 14:25. На место прибыла спецтехника МЧС. Выяснилось, что возгорание произошло на третьем этаже.
В лаборатории органического синтеза проводились научные исследования с использованием диэтилового эфира. В результате на площади 15 квадратных метров загорелось имущество.
Пожар был быстро ликвидирован. Никто из людей не пострадал — еще до приезда спасателей из здания эвакуировали 20 человек.