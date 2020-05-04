В Минске в лаборатории Института физико-органической химии возник пожар 6 4.05.2020, 17:34

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Фото: МЧС

В лаборатории проводились научные исследования с использованием диэтилового эфира.

4 мая в Минске по улице Сурганова в лаборатории Института физико-органической химии Национальной академии наук возник пожар.

Как сообщает пресс-служба спасателей, пожарная сигнализация сработала в 14:25. На место прибыла спецтехника МЧС. Выяснилось, что возгорание произошло на третьем этаже.

В лаборатории органического синтеза проводились научные исследования с использованием диэтилового эфира. В результате на площади 15 квадратных метров загорелось имущество.

Пожар был быстро ликвидирован. Никто из людей не пострадал — еще до приезда спасателей из здания эвакуировали 20 человек.