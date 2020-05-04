«Это не только невежество, но и преступление» 24 4.05.2020, 17:41

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Фото: AFP

Шушкевич, Гриб и Чигирь выступили против парада 9 мая.

Как бывшие главы парламента и правительства Беларуси относятся к параду 9 мая во время эпидемии коронавируса? Об этом передает «Радыё Свабода».

Станислав Шушкевич: «Сначала он думает о сохранении власти»

Первый спикер Верховного Совета в период независимости Беларуси Станислав Шушкевич не просто против, а очень возмущен решением Лукашенко о проведении парада. А также тем, что его непосредственное окружение не противоречит этому, а наоборот, поддакивает.

«Он просто воинствующий необразованный человек, тройник во всем, и это он демонстрирует все время, в течение 25 лет. Наталья Качанова и другие поддакивают ему, но тут все ясно - полностью зависимые от него люди. И сказать, как говорят военные, когда уходят в отставку в знак несогласия, «Честь имею», то там таких нет. Потому что он выбирал их по другим принципам», - считает Станислав Шушкевич.

По словам Станислава Шушкевича, Лукашенко, решивший провести парад в условиях пандемии коронавируса, руководствуется не знаниями и советами опытных экспертов, а собственными инстинктами.

«Что это за инстинкты? Прежде всего, сохранение власти. Видите ли, здесь никто не спрашивает мнение ни парламента, ни простых людей. Второе, что управляет им, - это желание походить на советских маршалов победы. Как тот Жуков не жалел тысячи людей, чтобы выполнить приказ как можно быстрей, так и он действует - и все ради победы. И то, что люди могут страдать, не важно.

Станислав Шушкевич отметил, что даже в российской Госдуме один из депутатов назвал решение Лукашенко провести парад бессмысленным, но не был остановлен руководством парламента.

«Путин просто уже не обращает на него внимания, не опускается до разборок с ним, поэтому депутаты позволяют себе такие резкости. Это четкая позиция в отношении Лукашенко, но обидно, что все больше людей в мире так думают о Беларуси», - считает Станислав Шушкевич.

На днях Станислав Шушкевич почувствовал себя плохо, у него поднялась температура, и ему пришлось пройти обследование в больнице.

«Оказалось, была обычная простуда. Сейчас мне намного лучше. Я продолжаю самоизоляцию, работаю только через интернет, и если редко выхожу из дома, обязательно надеваю медицинскую маску», - сказал бывший председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич.

Мечислав Гриб: «Чтобы все видела, что тот спрятался в бункере, а я герой»

Мечислав Гриб возглавлял Верховный Совет Республики Беларусь в 1994 году, когда была принята первая Конституция Беларуси. Он выступает против парада 9 мая.

«Если бы на этот парад пошли только сторонники Лукашенко, то это была бы только их проблема. Но они вернутся с парада в общество и принесут вирус тем, кто не поддерживает такие взгляды.

Я считаю решение о проведении парада в условиях увеличения масштабов эпидемии коронавируса совершенно неоправданным и не вижу никаких исторических или традиционных причин для таких планов. Не могу понять, как отказ от парада может принизить память о миллионах погибших на войне? Неужели если к тем миллионам присоединятся десятки умерших сейчас – это будет хорошо для общей памяти жертв фашизма? Какая-то глупость, граничащая с болезнью», - сказал Мечислав Гриб.

Почему на позицию Лукашенко не повлияла отмена парада в Москве? По словам Мечислава Гриба, он может действовать намеренно против своего российского коллеги Владимира Путина по этому вопросу.

«Чтобы все видели: вот какой я смелый и отважный, а тот трус, он спрятался в бункере и молчит, и я ничего не боюсь, поэтому я круче, я герой. Разве это так не выглядит? Да. У них давно идет такая дуэль позиций, и теперь это стало борьбой за парад. Но на самом деле парад не место для игр характерами. Это масштабное событие.

Во всем мире общепризнано, что в случае эпидемий, тем больше пандемии, такие вмешательства недопустимы, так как риск заболевания значительно возрастает. Но такое суждение не является ориентиром для Лукашенко. Нынешнее правительство смотрит иначе на людей. Как во время войны люди не берегли - «бабы понарожают еще!», так и сейчас. Но я считаю, что помимо глупости, это решение провести парад также граничит с преступностью, потому что это касается здоровья нации», - считает Мечислав Гриб.

Уже много дней Мечислав Гриб на самоизоляции в своей квартире в Минске, очень редко выходит из дома, только в магазин. «Конечно, маску ношу и сохраняю безопасную дистанцию», - сказал Мечислав Гриб.

Михаил Чигирь: «В США вообще военных парадов не проводят. И как они там живут?

Бывший премьер-министр и бывший кандидат в президенты на альтернативных выборах 1999 года Михаил Чигирь также выступил против парада 9 мая.

«Для меня даже не вопрос, следует ли проводить такие парады. В США вообще живут без военных парадов, и что, плохо живут? Я считаю, что в сложившейся ситуации не нужно проводить парадов и нам.

Соберутся же там и простые люди, зрители, а не только военные, и это будет нормально? Много людей друг возле друга - не лучшие ли условия для распространения вируса? Поэтому в этом нет необходимости, - говорит Михаил Чигирь. - Мне сложно определить причину решения о проведении парада, но я определенно не одобряю его. Это явно противоречит рекомендациям опытных людей».