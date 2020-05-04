Мексиканский автодром «Формулы-1» переоборудуют в больницу 4.05.2020, 17:47

Автодром имени братьев Родригес

Фото: Hoch Zwei/Global Look Press

В помещениях для высокопоставленных гостей расположат восемь модулей для госпитализации.

Руководитель мексиканского Института социального страхования Соэ Робледо сообщил, что автодром имени братьев Родригес, где проходят этапы гоночного чемпионата мира в классе «Формула–1», будет переделан во временный госпиталь для лечения больных коронавирусной инфекцией, передает РБК.

Как уточнил Робледо, изменениям, в частности, подвергнется паддок — место, где во время гонок располагаются высокопоставленные гости и главы команд.

«Здесь установят восемь модулей для госпитализации. Каждый модуль будет рассчитан на 24 места. Также мы создадим отдел интенсивной терапии на 26 мест», — приводит слова главы Института социального страхования портал Autosport.

Новый сезон «Формулы–1» пока так и не начался — из-за распространения COVID-19 организаторы перенесли Гран-при Бахрейна, Вьетнама, Китая, Нидерландов, Азербайджана и Канады, а также отменили этапы в Австралии, Монако, Испании и Франции.