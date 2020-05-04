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Умерла монахиня Свято-Елисаветинского монастыря

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  • 4.05.2020, 18:01
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Умерла монахиня Свято-Елисаветинского монастыря
иллюстрационное фото tripadvisor

У нее был положительный тест на коронавирус.

Монахиня Мария скончалась 4 мая в больнице. Это подтвердили «Радыё Свабода» в канцелярии Свято-Елисаветинского монастыря. Причину смерти монахини в канцелярии не назвали, но не отрицали, что проведенный в больнице тест на коронавирус дал положительный результат.

«Да, сестра Мария преставилась, у нее был коронавирус. Ее лечили более двух недель, но она не выжила. Ей было много лет, у нее были хронические заболевания, и от чего именно она умерла, нам пока неизвестно», - сказал служащая монастырской канцелярии.

Смерть монахини Свято-Елисаветинского монастыря подтвердил и пресс-секретарем БПЦ Сергей Лепин. Причину смерти монахини он также не назвал. «За этим обращайтесь к родственникам умершей», - сказал Лепин.

По словам Сергея Лепина, службы в Свято-Елисаветинском монастыре продолжаются, но в закрытом режиме - для монахинь и клириков.

В день Пасхи, 19 апреля, в храме монастыря состоялась служба, которую в присутствии десятков человек провел протоиерея Андрей Лемешонок.

«Нет более чистого воздуха, чем в храме», - сказал Лемeшонoк верующим и заверил, что «среди них не будет тех, кто заболеет коронавирусом».


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