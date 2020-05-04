В Ивацевичах источником вспышки коронавируса стал райисполком 8 4.05.2020, 18:21

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Водителям измеряют температуру на въезде в Барановичи, 25 апреля 2020 г.

Фото: АШ/ «Белсат»

Одна из сотрудниц райисполкома умерла.

Коронавирус обнаружили практически во всех районах Брестской области. Последние «данные» о заболеваниях COVID-19 в области 29 апреля озвучил главный врач областной клинической больницы Александр Карпицкий. По его словам, на Брестчине коронавирус обнаружили у 681 человека. Уже почти неделю новой информации не дают, передает «Белсат». А местные чиновники и врачи за сведениями о количестве заболевших советуют обращаться к сайту Минздрава. Но ресурс ведомства не предоставляет информации по областям. Случаи инфицирования освещаются только местными СМИ.

В Ивацевичах источником инфекции стал райисполком

О взрыве коронавируса в Ивацевичах сайту сообщили читатели. По словам местных жителей, распространил инфекцию местный райисполком. У нескольких чиновников обнаружили коронавирус. В результате контактами первого уровня стали работники администрации. Местные жители сообщают, что уборщица райисполкома умерла от коронавируса (журналисты имеют подтверждение этой информации из нескольких не связанных между собой источников: женщина работала в управлении сельского хозяйства местного райисполкома). С просьбой прокомментировать это в приемной Ивацевичского райисполкома журналистов перенаправили к заместителю председателя райисполкома по идеологии. В течение дня в отделе по идеологии никто не поднимал трубку.

Главный врач районной больницы прокомментировал ситуацию, но отказался рассказать о количестве жертв инфекции в регионе.

«Сегодня мы ждем тестов, если они будут положительные, то количество инфицированных вырастет. Но сколько пациентов с коронавирусом – обращайтесь на сайт Минздрава. Мы это не озвучиваем. Если я не ошибаюсь, то больше, чем у нас, пациентов в Барановичах. Но речь идет о больных воспалением легких, которые потенциально могут быть инфицированы коронавирусом. Поэтому, если принимать это во внимание, возможно, больше там больных. Среди других регионов – это Лунинец. Об этом регионе многие писали», – рассказал Василий Юзефович, главный врач Ивацевичской районной больницы.

Местные чиновники отказываются от комментариев

В других регионах главврачи и санитарные врачи отказываются от комментариев.

«Вся информация о заболеваниях размещена на сайте Минздрава. Я ничего вам не могу прокомментировать», — сказал главный государственный санитарный врач Ляховичского района Виталий Тихонов.

При этом государственный санитарный врач отказался рассказать, есть ли выявленные случаи инфицирования в Ляховичском районе.

Подобным образом закончилась попытка узнать об эпидемиологической ситуации в Лунинецком районе. В местной санстанции советуют проверять эти сведения на сайте Минздрава, Республиканского центра гигиены и эпидемиологии. Но ни один из этих сайтов не дает информацию о коронавирусе в регионах.

Государственные эпидемиологи настоятельно призывают жителей ограничить передвижение

Похожая ситуация в других крупных городах – Пинске и Барановичах.

Известно, что из молотковичского госпиталя выписали сына умершего Пинского журналиста Василия Мацкeвича. Коронавирус у него не подтвердился. Юноша сейчас находится на домашнем карантине.

Из Пинска в Брест в тяжелом состоянии перевезли епископа Антония Демьянко. Журналист Андрей Почобут в своем Facebook сообщает, что по официальным данным епископ имеет проблемы с сердцем. Но по информации из нескольких источников у Антония Демьянко обнаружили коронавирус.

Ранее независимые СМИ сообщали, что в Барановичах от коронавируса скончалась врач общей практики,Елена Пашко. Женщина работала в поликлинике № 3. Сообщалось, что 54-летняя Елена умерла от воспаления легких. Позже стало известно, что у нее обнаружили коронавирус.

Брестский зональный центр гигиены и эпидемиологии настойчивое призывает жителей не выезжать в другие регионы и ограничить посещение мест массового скопления людей в связи с неблагоприятной ситуацией в деле распространения инфекции СОVID-19.