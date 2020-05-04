Назван самый красивый гол в истории Лиги чемпионов

Назван самый красивый гол в истории Лиги чемпионов5
- 4.05.2020, 18:24
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Рейтинг был составлен французскими журналистами.
Авторитетный спортивный журнал France Football опубликовал топ-50 самых красивых голов в современной истории Лиги чемпионов, пишет zn.ua.
Рейтинг возглавил Зинедин Зидан и его гол в ворота "Байера". Француз в составе мадридского "Реала" поразил ворота немецкого клуба в финале Лиги чемпионов 2002 года.
На втором месте расположился мяч Мауро Брессана в матче "Фиорентина" — "Барселона" 1999 года, а тройку лидеров замкнул гол Криштиану Роналду, забитый в игре четвертьфинале "Ювентус" - "Реал" 2018 года.
Топ-10 рейтинга:
1. Зинедин Зидан, "Реал" (забил "Байеру" в финале в 2002 году);
2. Мауро Брессан, "Фиорентина" (забил "Барселоне" в 1999 году);
3. Криштиану Роналду, "Реал" (забил "Ювентусу" в 2018 году);
4. Деян Станкович, "Интер" (забил "Шальке" в 2011 году);
5. Филипп Мексес, "Милан" (забил "Андерлехту" в 2012 году);
6. Гарет Бэйл, "Реал" (забил "Ливерпулю" в 2018 году);
7. Майкл Эссьен, "Челси" (забил "Барселоне" в 2009 году);
8. Марио Манджукич, "Ювентус" (забил "Реалу" в 2017 году);
9. Роналдиньо, "Барселона" (забил "Челси" в 2005 году);
10. Аарон Рэмзи, "Арсенал" (забил "Галатасараю" в 2014 году).
Напомним, сейчас Лига чемпионов приостановлена из-за пандемии коронавируса.