Столица «победобесия» 19 Виталий Портников, «Детали»

4.05.2020, 18:36

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Виталий Портников

Лукашенко лишь играет на публику.

Лукашенко решил провести в Минске парад, посвященный 75-й годовщине победы во Второй мировой войне. Лукашенко принял это решение через несколько дней после того, как российский президент Путин отказался от проведения парада. И уже после того, как белорусским властям пришлось отказаться от легкомысленного отношения к эпидемии короновируса, ограничить проведение массовых мероприятий и ввести обязательную самоизоляцию людей, контактировавших с инфицированными.

По сравнению с предыдущими неделями, когда в Беларуси не просто продолжалась обычная «довирусная» жизнь, но даже проводились матчи местного футбольного чемпионата, это уже прогресс. Тогда почему же Лукашенко не отказался от парада?

На первый взгляд, уровень распространения болезни в Беларуси не выглядит ситуацией, которая должна полностью остановить страну. Здесь почти 17 000 инфицированных и около 100 смертей, что вполне сравнимо со статистикой, например, Израиля — только при наличии в Израиле карантинных мер. С другой стороны, по количеству заболевших маленькая Беларусь уже значительно опередила соседние страны, чье население во много раз превышает ее собственное – Украину и Польшу.

К тому же мало кто в Беларуси и вокруг нее доверяет официальной белорусской статистике. Смерть от пневмонии нередко с этой статистикой никак не увязывается, оппозиционные СМИ и телеграм-каналы продолжают уверять, что власти искусственно занижают данные смертности, чтобы создать у граждан ложное чувство безопасности и заставить их не только ходить на работу, но и посещать торговые центры, магазины, кинотеатры... Словом, сделать все возможное, чтобы не обрушить и без того хлипкую белорусскую экономику, во всем зависящую от российской благосклонности.

И, как ни парадоксально это звучит, именно зависимость Беларуси от России стала главной причиной проведения парада. Лукашенко просто не смог побороть искушение оказаться единственным постсоветским правителем, который будет принимать парад 9 мая, выиграв у Путина – пусть всего лишь на один кошмарный день! – в долгой конкуренции за звание «последнего диктатора Европы». Путин обещает россиянам провести парад, когда это станет безопасно, а Лукашенко утверждает, что не может отменить парад, чтобы потом его не обвинили, будто он испугался.

Казалось бы, страх перед эпидемией – естественное человеческое чувство. Но только тогда, когда человеческая жизнь имеет хоть какую-то ценность. А в Беларуси, пытающейся имитировать советское прошлое, ценны экономика и бутафория, поддерживающая память об этом прошлом. И когда политик боится не обвинений в трусости, а народного волеизъявления. А Лукашенко, руководящей своей страной с 1994 года, давно уже превратил любые выборы, от президентских до местных, в декорацию волеизъявления — мнение избирателей его совершенно не волнует.

Давно известно, что белорусский диктатор относится к стране, как к собственному поместью. Теперь стало понятно, что и к ее жителям он относится как к своим крепостным. Потому что даже если не думать об элементарной безопасности, само расходование сотен тысяч белорусских рублей в ситуации, когда не хватает денег на замороженное в советском прошлом белорусское здравоохранение – это не просто расточительство. Это равнодушие самодовольного правителя, заставляющего, по сообщениям прессы, каждого посетителя своей роскошной резиденции сдавать предварительные тесты на короновирус, но при этом разыгрывающего на публике бесстрашие перед болезнью.

Зато именно благодаря этому равнодушию к людям и провинциальному чванству, Минск, а не Москва, станет 9 мая 2020 года столицей идеологии «победобесия».

Виталий Портников, «Детали»