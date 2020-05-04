закрыть
4 мая 2020, понедельник, 20:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Последователь шамана Габышева идет в Москву

6
  • 4.05.2020, 18:44
  • 2,168
Последователь шамана Габышева идет в Москву
Александр Алексеенко
фото: екатерина вертинская (rfe/rl)

Его цель - разбудить народ.

В Иркутской области сотрудники правоохранительных органов составили 4 мая два протокола об административных правонарушениях в отношении Александра Алексеенко - последователя якутского шамана Александра Габышева, который решил, по примеру шамана, отправиться пешком в Москву с целью "разбудить народ", передает svoboda.org.

Как сообщил сам Алексеенко, сначала сотрудники ДПС оформили постановление о нарушении им правил дорожного движения за то, что он шёл с тележкой по обочине, а не по расположенному рядом тротуару. Спустя несколько минут сотрудники ППС остановили пенсионера, чтобы привлечь его к ответственности за нарушение "режима самоизоляции", введённого в области из-за эпидемии коронавируса.

По словам адвоката Алексея Григорова, согласившегося представлять интересы Алексеенко, при составлении протоколов и постановлений полицейские допустили очень много процессуальных нарушений, в частности оставили без присмотра его имущество. "Они просто оставили тележку около предприятия, вблизи которого задержали Алексеенко. Если бы вещи пропали, никто не понес бы ответственности", – сказал Алексей Григоров.

После того, как Алексеенко отпустили из полиции, адвокат отвёз его до места, где стояла тележка, и дал советы, как вести себя в подобных ситуациях. "Действующее законодательство, которое издано в связи с пандемией, запрета на перемещения не содержит. Есть некоторые ограничения, рекомендации, но прямого запрета нет. Со стороны Алексеенко нет состава административного правонарушения, потому что никакого запрета он не нарушил", – считает Алексей Григоров. Пенсионер продолжил путь.

Александр Алексеенко живёт в городе Фурманов Ивановской области. Он начал свой путь в сторону Москвы 16 марта от границы Иркутской области и Республики Бурятия, с того самого места, где в прошлом году задержали якутского шамана Александра Габышева. Он не ставит целью, как шаман Габышев, "изгнать Путина", его миссия, по его словам – "разбудить народ".

В Иркутск Алексеенко пришёл 27 апреля. В этот день его задержали полицейские и составили первый протокол за нарушение самоизоляции.

Якутский шаман Александр Габышев отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина" в марте 2019 года. Вместе с ним шёл отряд единомышленников. Габышев дошел только до границы Бурятии и Иркутской области, где его задержали сотрудники правоохранительных органов. Он был доставлен в Якутск, а после – в психоневрологический диспансер республики. В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму.


популярное за неделю

Мнение

Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
После войны всегда бывает трибунал
После войны всегда бывает трибунал Ирина Халип
Роковой парад
Роковой парад Андрей Санников
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым Наталья Радина