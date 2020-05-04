Последователь шамана Габышева идет в Москву 6 4.05.2020, 18:44

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Александр Алексеенко

фото: екатерина вертинская (rfe/rl)

Его цель - разбудить народ.

В Иркутской области сотрудники правоохранительных органов составили 4 мая два протокола об административных правонарушениях в отношении Александра Алексеенко - последователя якутского шамана Александра Габышева, который решил, по примеру шамана, отправиться пешком в Москву с целью "разбудить народ", передает svoboda.org.

Как сообщил сам Алексеенко, сначала сотрудники ДПС оформили постановление о нарушении им правил дорожного движения за то, что он шёл с тележкой по обочине, а не по расположенному рядом тротуару. Спустя несколько минут сотрудники ППС остановили пенсионера, чтобы привлечь его к ответственности за нарушение "режима самоизоляции", введённого в области из-за эпидемии коронавируса.

По словам адвоката Алексея Григорова, согласившегося представлять интересы Алексеенко, при составлении протоколов и постановлений полицейские допустили очень много процессуальных нарушений, в частности оставили без присмотра его имущество. "Они просто оставили тележку около предприятия, вблизи которого задержали Алексеенко. Если бы вещи пропали, никто не понес бы ответственности", – сказал Алексей Григоров.

После того, как Алексеенко отпустили из полиции, адвокат отвёз его до места, где стояла тележка, и дал советы, как вести себя в подобных ситуациях. "Действующее законодательство, которое издано в связи с пандемией, запрета на перемещения не содержит. Есть некоторые ограничения, рекомендации, но прямого запрета нет. Со стороны Алексеенко нет состава административного правонарушения, потому что никакого запрета он не нарушил", – считает Алексей Григоров. Пенсионер продолжил путь.

Александр Алексеенко живёт в городе Фурманов Ивановской области. Он начал свой путь в сторону Москвы 16 марта от границы Иркутской области и Республики Бурятия, с того самого места, где в прошлом году задержали якутского шамана Александра Габышева. Он не ставит целью, как шаман Габышев, "изгнать Путина", его миссия, по его словам – "разбудить народ".

В Иркутск Алексеенко пришёл 27 апреля. В этот день его задержали полицейские и составили первый протокол за нарушение самоизоляции.

Якутский шаман Александр Габышев отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина" в марте 2019 года. Вместе с ним шёл отряд единомышленников. Габышев дошел только до границы Бурятии и Иркутской области, где его задержали сотрудники правоохранительных органов. Он был доставлен в Якутск, а после – в психоневрологический диспансер республики. В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму.