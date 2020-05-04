В Бресте медики в противочумных костюмах массово забирают людей 2 4.05.2020, 18:56

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иллюстрационное Фото

Рассказы очевидцев.

Читатели из Бреста сообщают телеграм-каналу «Баста» о том, что в областном центре "скорые" продолжают забирать жителей с подозрением на коронавирус.

"Сегодня в Бресте по улице Осипенко 30, пятиэтажные дома, забирали человека в капсуле, предположительно больного. Медики были одеты в костюмы противочумные, приехали на "скорой", - сообщает подписчик.

"Брест, улица Рокоссовского 2Г (военный дом). Только что из подъезда вышли медики в полной амуниции. Проверка контакта или нетяжелого. Машина - обычные легковые "Жигули". На удивление, полный двор детворы и родителей", - пишет читатель из Бреста.

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