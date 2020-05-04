Ученые: В Германии могут быть инфицированы 1,8 миллиона человек 1 4.05.2020, 19:00

1,846

Это более чем в 10 раз выше, чем выявленный на основе тестирования официальный показатель.

Реальное число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в Германии может составлять не менее 1,8 миллиона человек - более чем в десять раз выше, чем выявленный на основе тестирования официальный показатель. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщила группа вирусологов Боннского университета под руководством профессора Хендрика Штрека (Hendrik Streeck), которые провели широкомасштабное исследование в округе Хайнсберг на западе ФРГ - одном из эпицентров эпидемии в стране, пишет «Немецкая волна».

С помощью полученных данных ученые провели модельный расчет и оценили возможные показатели оставшихся невыявленными заражений в общине Гангельт, входящей в округ Хайнсберг, а на их основе - возможные реальные показатели заражений по всей Германии.

Показатель смертности

Одним из центральных пунктов исследования являлось выявление показателя смертности от коронавирусной инфекции, то есть доля летальных исходов среди всех инфицированных. В отчете подтверждается опубликованные ранее предварительные выводы, что 15 процентов жителей Гангельта заразились SARS-CoV-2. На основе этих данных был выявлен показатель смертности в этой общине от коронавируса, который составил 0,37 процента.

В свою очередь на основе показателя смертности в Гангельте и официальным данным о летальных исходах от SARS-CoV-2 во всей Германии была проведена оценка того, сколько жителей страны в общей сложности заразились коронавирусом. При этом в отчете подчеркивается, что ситуация в Хайнсберге лишь отчасти сравнима с другими регионами Германии.

Пятая часть заражений протекает бессимптомно

Кроме того, немецкие вирусологи выяснили, что 22 процента инфицированных в Гангельте не имели никаких симптомов. По их мнению, этот вывод подтверждает важность соблюдения правил гигиены и социальной дистанции. "Каждый предположительно здоровый человек, которого мы встречаем, может быть носителем вируса, не подозревая об этом", - подчеркнул один из авторов исследования Мартин Экснер (Martin Exner).

При этом возраст и пол не являются главным фактором инфицирования, указали далее эксперты. По их словам, в показателях заражений у детей, взрослых и пожилых людей нет существенных различий.

Ergebnisse der „Heinsberg-Studie“ veröffentlicht - Bonner Forschungsteam ermittelt Sterblichkeitsrate der SARS-CoV-2-Infektion: https://t.co/z3KjXJSXmD pic.twitter.com/Hjm1b8DMU6 — Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (@UniBonn) May 4, 2020

"Какие выводы позволяют сделать результаты исследования, зависит от многих факторов, которые выходят за пределы чисто научного изучения", - заявил руководитель группы Хендрик Штрек. По его словам, провести оценку полученных данных и сделать конкретные выводы теперь должны общество и политика.

Исследование более чем в 400 семьях в Гангельте

Боннские вирусологи с 30 марта по 6 апреля провели опросы и тесты на коронавирус у 919 жителей в 415 домохозяйствах в общине Гангельт. Они использовали тесты на коронавирус, проводимые на основе мазков из носа и горла (PCR), показывающие наличие инфекции на данный момент, а также тесты на антитела, с помощью которых можно сделать вывод о наличии (по меньшей мере) частичного иммунитета.

Предполагается, что большинство заражений жителей Гангельта произошло спустя короткое время после карнавальной вечеринки в середине февраля, на которой присутствовал носитель вируса. Исследование осуществлялось по поручению правительства земли Северный Рейн - Вестфалия. После публикации его предварительных результатов многие в Германии подвергли критике его авторов. В частности, она касалась поспешной публикации промежуточных итогов, а также выводов о масштабах коллективного иммунитета.

По данным Института имени Роберта Коха (RKI), в Германии коронавирус SARS-CoV-2 выявлен у 163 175 человек. Общее число летальных исходов в стране составляет 6692. RKI считает, что реальное число инфицированных в Германии гораздо выше.

Результаты исследования пока не считаются окончательными

Во время пандемии коронавируса действуют другие правила для публикации научных работ. Научные журналы требуют от авторов загрузить исследование на отдельный сервер, на котором другие ученые и учреждения здравоохранения могут с ним ознакомиться и перепроверить его результаты до публикации, сделать критические отзывы по нему. Подобную проверку исследование, проведенное в округе Хайнсберг, еще не прошло, поэтому его результаты пока не считаются окончательными.